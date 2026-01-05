驚！花蓮男毒駕還持獵槍狂轟貨車！警2小時火速逮人

12月31日上午7時18分，花蓮縣玉里鎮坪頂部落花193線道發生槍擊事件。57歲彭姓男子完成農作後，駕駛白色自小客車行經該路段時，誤將21歲彭姓男子所駕駛的貨車認定為仇家車輛。在情緒失控之下，彭嫌隨即持自製獵槍朝該貨車射擊示警。

21歲駕駛雖未受傷但飽受驚嚇，立即停車向警方報案。玉里分局接獲通報後，隨即啟動鷹眼小組調閱沿線監視器畫面，並通報線上警網展開全面攔截圍捕行動。

警方動員大批警力，於上午9時許在玉里鎮中華路一處鐵皮民宅前，成功尋獲涉案白色自小客車及57歲彭姓嫌犯。現場查扣自製改造獵槍1把、喜得釘與鋼珠各一批。搜索過程中，警方另發現安非他命吸食器、注射針筒及毒品殘渣袋等證物。

彭嫌到案後坦承因情緒失控才會開槍，並供稱案發當日上午曾在車內施用毒品。警方隨即進行唾液快篩，檢測結果呈現陽性反應。初步調查顯示，涉案槍枝為彭嫌自行製造，結構完整，將送交鑑識單位檢驗其殺傷力。

警方進一步查證發現，彭嫌所駕駛車輛懸掛註銷車牌，相關來源仍在追查中。由於彭嫌並未具備合法持有獵槍資格，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪、公共危險罪等罪嫌，將其移送花蓮地方檢察署偵辦。此外，彭嫌因吸毒駕駛，警方依道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款規定開單舉發，並查扣涉案自小客車。

