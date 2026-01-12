驚！苗栗頭份爆槍響「1人中彈送醫」 槍手尾隨攔休旅車連開槍後逃逸

苗栗頭份爆槍響「1人中彈送醫」。（示意圖，取自photo AC免費圖庫）

苗栗縣頭份市中正路今（12）日清晨爆槍響，據了解，有輛黑色休旅車遭另外一輛黑色轎車尾隨開槍，不僅休旅車擋風玻璃、副駕駛座車窗玻璃中彈，駕駛也因此受傷自行就醫，而嫌犯則逃逸，警方正積極調查中。

苗栗縣頭份市下公園今天清晨驚傳槍響，據了解，一輛黑色休旅車不明原因遭另一輛黑色轎車尾隨攔截，嫌犯還下車潮休旅車的擋風玻璃、副駕駛座車窗玻璃連續開槍，在擊中駕駛後便逃逸。

有許多市民今早路過，其槍響聲也嚇到了不少人，警方目前正了解中槍者身分，並且積極循線追緝槍手，至於詳細事發原因，仍待詳細調查。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

