驚! 苗栗一家4口出遊失控自撞電桿 2人一度受困

中部中心/邱俊超 苗栗報導

苗栗縣通霄鎮苗128線，14日下午發生一起自撞車禍，一家4口開車出遊，不明原因失控撞路邊電桿，車頭凹陷包住電桿，其中2人一度受困車內，警消到場救援送醫。

救護車抵達事故現場，自小客車撞在電線桿，車頭撞得凹陷像包住整根電桿，車體變形，車內有人受困，消防隊員以破壞器材，成功將人救出。通霄消防隊隊員江旻壕：「到達現場時，發現(車內)有3名患者，意識清楚但是無法移動，92人員立即請中心，再加派兩台救護車支援，92人員先給予初步檢傷以及包紮固定。」

廣告 廣告

















苗１２８線一家４口出遊失控自撞 車頭卡電桿「呈Ｕ字形」驚險畫面曝

苗栗縣通霄鎮苗128線14日下午 一家4口開車出遊不明原因失控撞路邊電桿(圖/翻攝畫面)





14日下午3點多，56歲的盧姓男子載著一對兒女和太太，全家共4個人出遊，回程途中，行經苗栗縣通霄鎮苗128線4.5公里處，不明原因車輛失控，撞上路邊電桿。車頭卡住電桿呈現Ｕ字形。後視鏡斷裂掉落、零件散落。













苗１２８線一家４口出遊失控自撞 車頭卡電桿「呈Ｕ字形」驚險畫面曝

苗栗縣通霄鎮苗128線4.5公里處不明原因車輛失控撞上路邊電桿 車頭卡住電桿呈現Ｕ字形 車內一度有人受困（圖／翻攝畫面）









猛烈撞擊下，車內4個人受到輕重傷送醫。直線路段怎麼會發生自撞車禍？究竟是因為駕駛精神不濟還是車輛機械問題，或另有原因造成，確切的肇事原因與責任歸屬由警方進一步釐清。





苗１２８線一家４口出遊失控自撞 車頭卡電桿「呈Ｕ字形」驚險畫面曝

苗栗縣通霄鎮苗128線4.5公里處不明原因車輛失控撞上路邊電桿 車頭卡住電桿呈現Ｕ字形（圖／翻攝畫面）









原文出處：苗１２８線一家４口出遊失控自撞 車頭卡電桿「呈Ｕ字形」驚險畫面曝

更多民視新聞報導

驚險! 曳引車自撞山壁險墜山谷 駕駛稱天雨路滑釀禍

毒蟲停車越線被警攔查 心虛加速逃逸自撞安全島

台東阿公載孫赴國考 突右偏"自撞變電箱"祖孫雙亡

