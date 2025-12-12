驚！草莓果乾藏「整隻蟲」 好市多緊急抽樣檢測

生活中心／賴俊佑報導

這個果乾太新鮮！有民眾在美式賣場好市多(Costco)購買義美草莓乾，發現其中一顆裡面竟有整隻蟲，對此，好市多回應經賣場抽樣檢測並未發現商品異狀，建議民眾將問題商品帶回賣場處理。

民眾在Threads發文指出，「好市多義美草莓乾吃到蟲，真的太噁了，一開始要吃下去還不相信」，並表示該款果乾已回購很多次，但第一次吃到蟲。

貼文一出掀起熱烈討論「沒農藥跟有蟲真的是好難抉擇」、「像我這種一口一個的根本不會發現」、「其實生鮮食材都很難避免，尤其是超脆弱的草莓幾乎洗不得」、「蟲在裡面應該很難防吧，當作高蛋白或是無添加農藥的保證」，但也有網友質疑為何果乾裡的蟲這麼完整，民眾則拿筆戳碎蟲體，表示蟲已經被烘乾到沒有肉了。

對此，好市多回應，「由於僅透過網路照片無法確認商品的實際狀況，經賣場抽樣檢測，亦未發現商品異常，若會員對商品仍有疑慮，誠摯建議將商品帶回賣場會員服務櫃檯，我們將竭誠為您協助處理」。

