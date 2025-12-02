驚！「菸檳酒」來者不拒罹口腔癌機率破百倍 檳防法上路還差臨門一腳

記者簡浩正／台北報導

衛福部於今攜手台灣檳癌防制聯盟舉辦記者會，邀請民間團體、專家學者及地方政府共同響應「123檳榔防制日」，提升國人檳榔對健康之危害意識。（圖／記者簡浩正攝影）

拒絕檳榔危害！檳榔經國際癌症中心（IARC）證實為一級致癌物，不論有無添加紅白灰等配料，長期嚼用會造成口腔黏膜發炎與纖維化，最終可能癌化形成口腔癌。研究指出，有嚼檳榔者罹患口腔癌風險是一般人的28倍，若菸檳酒來者不拒，口腔癌罹患率更是一般人的123倍。

為降低檳榔對國民健康危害，衛福部於今（2）日攜手台灣檳癌防制聯盟舉辦記者會，邀請民間團體、專家學者及地方政府共同響應「123檳榔防制日」，提升國人檳榔對健康之危害意識，並研擬《檳榔健康危害防制法》，提醒有嚼檳、吸菸或飲酒的民眾，每2年定期接受口腔癌篩檢服務，以早期發現、早期治療。

根據衛福部113年死因統計顯示，口腔癌在十大癌症排名第6位，而在男性中，排名更高達第4位；而研究亦指出，有嚼檳榔者罹患口腔癌風險是一般人的28倍，若菸檳酒來者不拒，口腔癌罹患率更是一般人的123倍。

根據最新全國資料，台灣男性口腔癌發生率已自102年的41.47／十萬人降至113年的40.03，顯示前端預防略見成效；然而死亡率已連續五年停留在每十萬人約8.5，113 年死亡人數仍達3,687人、居十大癌症死因第六位，整體防治成果未見同步改善。

衛福次長莊人祥表示，為達成賴清德總統「2030年癌症標準化死亡率下降1/3」之健康台灣目標，衛福部持續推動各項檳榔防制及口腔癌防治策略，包括研擬《檳榔健康危害防制法》，強化對未成年人與孕婦之健康危害防制，並結合跨單位與跨部會資源，提升未成年人及高風險族群之健康識能，並增進篩檢服務及戒檳衛教之可近性，進而提升檳榔防制與口腔癌防治工作成效；惟檳榔涉及農業、勞動、經濟等社會多層面議題，還需要各級政府、民間單位、學界共同努力及加強社會溝通，以維護國人健康。

台灣檳癌防制聯盟針對全台22縣市政府進行「縣市口腔癌防治力調查」，以敦促癌症防治政策之落實，今（114）年共有 21 縣市參與，僅金門縣未參加；花蓮縣未繳交海報，故不列入海報評選。整體表現最佳的防治力績優獎，高嚼檳組獲獎者為：第一名彰化縣、第二名苗栗縣、第三名南投縣、第四名宜蘭縣；低嚼檳組為：第一名臺中市、第二名新竹縣、第三名臺北市。另根據縣市自製特色成果海報內容，評選出「特色成果獎」，高嚼檳組第一名桃園市、第二名彰化縣、第三名臺南市、第四名臺東縣；低嚼組第一名臺中市、第二名基隆市、第三名新北市。

