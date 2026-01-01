驚！蕭敬騰暌違5年登台中跨年 唱到一半「險遭空拍機砸中」

【緯來新聞網】台中市跨年晚會31日晚間在水湳中央公園舉行，吸引約30萬人湧入現場。壓軸登場的歌手蕭敬騰演出期間，一架空拍機疑遭彩帶纏繞，自高空墜落至舞台邊緣，距離蕭敬騰僅約5公尺，離觀眾更不到1公尺，所幸未造成人員受傷。

蕭敬騰暌違5年登台灣跨年晚會。（圖／喜鵲娛樂提供）

事發當時，蕭敬騰正演唱歌曲〈怎麼說我不愛你〉，舞台施放彩帶營造倒數氛圍，不料彩帶疑似捲入空拍機螺旋槳，導致設備失控墜落，並伴隨巨大聲響。市府表示，掉落位置靠近舞台側邊，並未擊中人群。

廣告 廣告

蕭敬騰暌違5年登台灣跨年晚會。（圖／喜鵲娛樂提供）

台中市政府指出，該空拍機為主辦單位用於拍攝之設備，事發後已要求廠商檢討彩帶施放方向與舞台設計，強化安全防護措施，以防類似事件再度發生。



蕭敬騰此次睽違五年參與台灣跨年晚會，演出曲目包括〈皮囊〉、〈讓我為你唱情歌〉、〈阿飛與小蝴蝶〉、〈倒帶〉及〈王妃〉等，舞台動作熱烈，並多次向觀眾表達問候。儘管空拍機意外發生，他的演出仍持續進行，並與觀眾共同倒數迎接2026年。

更多緯來新聞網報導

李玉璽、林映唯新婚照曝光！ 拍攝現場冒粉紅泡泡

攜手楊小黎主持「傳藝金曲獎」 許效舜曝7歲童星時萌樣