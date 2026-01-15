驚！襪子洗錯恐成細菌溫床 日本專家揭「正反面」清洗關鍵

日本清潔洗衣顧問岡美近日在專欄中分析，許多人洗襪子時習慣固定採用同一種方式，但這樣的做法並不正確。她指出，襪子內外兩側的污垢性質完全不同，內側長時間接觸皮膚，容易累積汗水、皮脂與角質；外側則較常沾染灰塵、泥土等環境污垢。

岡美建議，應根據實際狀況彈性調整洗法。若內側油脂和汗味明顯，可將襪子翻面清洗，徹底去除皮脂污垢；若經常在戶外活動，外側泥沙較多，則維持正面朝外清洗。

她強調，即使是標榜抗菌的襪子，若污漬未能有效清除，細菌仍會大量繁殖，定期使用氧系漂白劑能有效減少異味與黑污累積。

關於襪子的保養，岡美提供三個實用技巧。

第一，脫下襪子後立即翻面，避免濕氣滯留導致細菌滋生；第二，使用洗衣袋清洗，減少洗衣機拉扯造成的磨損；第三，晾曬前將襪子翻回正面並整理形狀，防止鬆緊帶變形及乾燥不均。翻面洗還有額外好處，能保護襪子上的圖案或刺繡免受摩擦，延長使用壽命。

台灣除臭襪品牌WARX也提出相關建議。該品牌指出，襪子是所有衣物中細菌量最多的，一雙穿著八小時的襪子細菌含量可達百萬。因此建議襪子應單獨清洗，避免與其他衣物混洗造成交叉污染。

清洗前應將襪身展開，避免保持球狀，減少洗衣機內的拉扯。WARX特別提醒，若使用除臭襪，應選用中性洗潔精，避免使用柔軟精或含有增艷、柔軟、茶樹精油等成分的洗滌劑，這些成分會破壞除臭因子，影響襪子的抗菌效果。

當襪子穿久後，腳部皮脂會逐漸覆蓋在纖維上，導致抗菌消臭因子無法完整發揮作用。岡美最後表示，襪子雖是小件衣物，卻是與皮膚接觸最緊密的衣物之一。只要稍微調整清洗方式，在細節上多加留意，就能明顯改善足部的清潔感受，讓每天穿襪都能保持舒適衛生。

