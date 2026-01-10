驚！西澳海灘驚見「一顆人頭」 死者疑為32歲台灣古姓男子

【緯來新聞網】32歲男子古文仁（音譯，Wen Ren Gu）於2026年1月1日在澳洲西澳州Ledge Point海域潛水期間失聯。西澳警方證實，1月6日在距離失蹤地點北方的Fence Reef海灘發現一顆人類頭顱，經比對後認定與古文仁的失蹤案相關，初步研判為溺水事件。

西澳海灘死者疑為32歲台灣古姓男子。（圖／翻攝自Independent官網）

根據警方與當地媒體報導，古文仁於新年假期與三名友人前往Ledge Point海岸進行浮潛活動，目的是捕捉當地盛產的龍蝦。活動中，他在海中與同行者失去聯繫，之後下落不明。友人發現異狀後立即通報，當地警消單位迅速展開搜救行動，動員直升機、無人機與水上交通工具進行空海搜索，但在關鍵24小時內未能發現任何蹤跡。

西澳海灘死者疑為32歲台灣古姓男子。（圖／翻攝Threads）

事發第5天，一名遊客在北方沙灘散步時發現遺骸。警方確認該處為Fence Reef海灘，並稱該遺體部位為人類頭顱，與古文仁的失蹤時間與地點相符。儘管DNA鑑定尚未完成，當局依據外觀與相關資訊，推定遺體為古文仁所有。



該事件引起華語社群關注，尤其是澳洲當地的台灣人圈層。有傳聞指出古文仁可能為台灣籍人士，但此一身分尚未獲官方證實。社群平台Threads上出現多起相關討論與轉載，部分網友表示哀悼，亦有人提醒從事潛水與海上活動時應提高安全意識。

