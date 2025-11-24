驚！貨車猛撞輪椅翁甩飛摔地 肇禍稱「太陽光太強」

南投縣 / 綜合報導

南投草屯22日下午發生驚險車禍，一名男子推輪椅準備過馬路，突然一輛貨車直行迎面撞上，害 得 坐在輪椅上的老先生，整個人被甩飛，慘摔在地，還好送醫沒有大礙，老先生的孫子說，當天爺爺是由長照人員，推輪椅準備去散步，而肇事的貨車駕駛說，當天是因為太陽太大，造成視線不良才會撞上。

一名男子推著輪椅，在路口準備過馬路，左右觀察，確定沒有來車，快速通過馬路，沒想到下一秒，一台藍色貨車，準備左轉，沒有禮讓行人，男子急忙將輪椅掉頭，還是閃避不及直接被撞上，坐在輪椅上的老先生，整個人被甩飛，臉部朝下慘摔在地。

救護車到場，趕緊將老先生送往醫院，車禍發生在南投草屯，22日下午4點多，當時是長照人員，推著83歲的老先生，準備去散步，沒想到卻被貨車撞上。被撞老先生孫子說：「那時候有看到長照人員，有積極把我阿公轉過來，如果正面撞上我阿公的話，可能阿公就不是現在的擦挫傷而已。」

影片PO上網，不少網友說，貨車駕駛是不是又要辯稱是，A柱惹的禍，老先生的孫子也轉述，貨車駕駛供稱，是因為太陽直射，才會沒看到老先生。

草屯分局交通事故處理小隊小隊長賴啓文說：「針對肇事者違反交通法規行為，製單舉發。」好險當下長照人員，有把輪椅轉向，老先生才沒被正面撞上，家屬也將持續跟肇事駕駛協商，釐清賠償責任。

