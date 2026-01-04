驚！資深玉女歌手做惡夢 居然賠了50萬

〔記者胡如虹／台北報導〕資深玉女歌手吳雪芬踢一腳居然價值50萬！日前吳雪芬才感慨月收入不到一萬，生計陷入困頓，急著找復出的機會，沒想到日昨她在客廳沙發睡著，半夜做惡夢，居然不小心一腳把價值50萬心愛的大花瓶給踢碎了。

「我才剛慶幸大地震我收藏的瓷器花瓶都『安然無恙』，沒想到會被我自己給踢碎。」吳雪芬說，她踢碎的大花瓶清末民初的瓷器，15年前走了三趟跟店家殺價多次才得手的。

10年前，她將大花瓶送拍香港訂價台幣45萬沒賣出，就一直珍藏至今，在她家中珍藏的350件瓷器中，這個大花瓶在她最喜歡的瓷器中排名第八名，因為對這個大花瓶很有感情，所以她特別把大花瓶擺在客廳的桌上，沒想到經過幾次地震都沒事，反而被自己不小心給踢碎了，讓她心疼到笑不出來。

吳雪芬表示，大花瓶的厚胎非常笨重，踢碎了還得處理善後，她只好慶幸自己一把年紀了，腿腳有力還能把它從桌子上踢下來。不過經此惡夢一踢，她也不敢在客廳桌面再放瓷器了。

吳雪芬曾經以《編織一個情網》成為歌壇的玉女歌手，並且歌而優則演，拍了《漢江風雲》、《一代皇后大玉兒》等不少電視劇。她嫁作人婦淡出演藝圈後，和老公從事古董生意，但因老公罹癌，她把積蓄拿去幫老公付醫藥費，老公過世後，她一個人守著一屋子的瓷器古董，日子過得很寂寞，還好她每個月都會舉辦真善美複合式歌友會，練歌練舞也跟歌迷朋友連絡感情，生活多一些色彩。不過她最期待的還是能復出唱歌或演戲，希望能遇見伯樂。

