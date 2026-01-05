驚！賴清德又要下鄉宣講？鄭麗文打臉：劃錯重點了

國民黨主席鄭麗文今日親赴前立法院長王金平在台北辦公室，正式聘請王金平出任國民黨最高顧問。被問到對總統賴清德和行政院長卓榮泰將下鄉宣講的看法，鄭麗文強調賴清德跟卓榮泰劃錯重點了，希望賴清德重新端正心態，做一個全民總統，敵人不在台灣內部，自己希望賴清德三思。

鄭麗文今日 正式聘請王金平出任國民黨最高顧問。（圖/中天新聞）

鄭麗文今天（5日）特地率副主席李乾龍、蕭旭岑、張榮恭、季麟連，以及文傳會主委吳宗憲、發言人江怡臻，前往王金平位於台北宏國大樓的辦公室，頒發最高顧問聘書給王金平。

廣告 廣告

傳出賴清德將下鄉宣講。（圖取自賴清德臉書）

鄭麗文親送聘書給王金平後，接受記者採訪被問到對傳出賴清德、卓榮泰將下鄉宣講的看法，她直言賴清德跟卓榮泰劃錯重點了，今天總預算之所以無法順利，是因為賴清德不尊重國會三讀通過的法案，其中包括預算編列、軍公教警消相關福利的預算法案。

鄭麗文直言，尤其賴清德跟卓榮泰如果真心關注台灣的國防力量，那職業軍人的待遇、榮辱（榮譽）是核心中的核心，提高軍人的待遇為什麼要遭到執政當局無情的拒絕。這對軍人士氣無疑是嚴重打擊，如何提升國軍士氣、如何期待國軍保家衛民，如果這一點，總統跟行政院長都做不到，國民黨要如何審總預算，現在擺明賴清德擺明並不想面對問題的癥結，只想提早開打選戰，透過民粹政治、非理性的製造不必要的對立跟憲政僵局，絕非國家之福，絕非百姓之福。

鄭麗文強調，在野黨有最大的誠意，希望中華民國憲政能順利運轉，但解鈴還需繫鈴人，問題的癥結在於賴清德的心魔，雖然是少數總統，仍舊可以透過智慧來跟國會共商國是、推動國政，而不是任性、甩賴，所以希望賴清德重新端正心態，做一個全民總統，而不是把在野黨當作假想敵，敵人不在台灣內部，如果賴清德一直把在野黨當作死敵，那台灣如何團結對外，她希望賴清德能夠三思。

延伸閱讀

好市多4月會員費漲至1500元 提前在3月續約享舊年費

「不想麻煩孩子」婦忍痛數月 醫一看驚：大腸癌腫瘤破了

民進黨三連霸議員涉貪助理費 遭彰化地檢聲押獲准