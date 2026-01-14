驚！賴瑞隆「第一時間致電3對手」下秒急刪文 截圖流出網酸爆

民進黨高雄市長初選結果昨出爐，綠委賴瑞隆以0.6百分點差距險勝綠委邱議瑩，對戰藍委柯志恩。對此，粉專「政知局」隨即表示，賴瑞隆一度曾發文表示已第一時間致電對手邱議瑩、許智傑、林岱樺，但7分鐘後隨即刪文，引發網友熱議。

民進黨高雄市長初選結果昨出爐，賴瑞隆以0.6百分點差距險勝邱議瑩。（圖取自賴瑞隆臉書）

粉專「政知局」昨天（13日）po出一張截圖，內容是賴瑞隆在得知結果後，一度有在其社群平台發文表示自己有致電對手邱議瑩、許智傑和林岱樺。「政知局」狠酸，賴瑞隆出線第一時間致電三對手，致謝並強調「團結團結團結」，賴瑞隆的「致謝」僅存在7分鐘。

圖取自 「政知局」臉書粉專。

只見賴瑞隆在社群平台表示「剛才，我已經在第一時間致電邱議瑩委員、許智傑委員、林岱樺委員，感謝三位同志在這段時間展現的高度與風度。初選過程中，我們相互砥礪，以各自的方式為共同熱愛的家園擘劃願景。初選只是階段任務，沒有個人勝負，大家都是為了高雄全力以赴，這段過程讓我們更進步，而我們也深知，團結才能守住高雄，團結才能延續光榮」。

許多網友在其po文下方留言表示，「賴+賴=賴到極致」、「看新聞他的老婆也是霸道天下」、「下次就是你知道我老爸是誰嗎？大家好自為之」、「8088果然是霸王硬上弓」、「為何要刪」？

不過賴瑞隆刪文後，之後又發出一篇新的「謙卑承擔、團結高雄」的貼文，他表示「正如我在政見會上所說，四位兄弟姊妹之間是隊友，是同一支高雄隊。真正要一起面對的，是新時代來臨之際的產業轉型、人口結構改變，以及城市財源受損等嚴峻挑戰」。

