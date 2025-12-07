驚！趙震雄退出演藝圈、認「未成年犯罪」但否認性侵

以Signal信號等劇知名的南韓影帝趙震雄，6號正式宣佈引退。（圖／翻攝自Saram IG）





以Signal信號等劇知名的南韓影帝趙震雄，6號正式宣佈引退。先前被爆出高中時期涉及偷車、無照駕駛，以及性侵嫌疑等多項指控震撼演藝圈。經紀公司隨後發表聲明，坦承趙震雄確實在未成年時期犯下錯誤行為，但強烈否認與性暴力「毫無關聯」，盼能澄清事實。不過稍早經紀公司再度發表聲明，證實趙震雄在演藝圈的事業畫下句點。

南韓影帝趙震雄正式宣佈引退，而在五號被爆出，高中時期涉及偷車無照駕駛等多項爭議行為，消息震撼亞洲演藝圈。

YTN記者：「趙鎭雄曾透過所屬公司承認，十幾歲時曾因偷車等行為入少年院，但他澄清並未涉及性侵行為。」

趙震雄在沉寂數小時之後，也透過所屬的經紀公司發出聲明承認罪行，畫下演藝圈休止符。

YTN主播：「對於過去的過錯，必須向大眾徹底反省，並表明立場，是否已具備足夠的道德復原力，足以面對未來，01TC0118－0122。」

南韓知名演員趙震雄：「我堅定地立誓盡忠。」

而原定明年初開播的人氣韓劇Signal信號2，如今主演的趙震雄突然陷入爭議並宣布引退，該劇將何去何從。

