驚！「這家」公司挨罰3萬 違反重大訊息規定

財經中心／余國棟報導

台灣證券交易所對弘憶國際股份有限公司違反重大訊息規定，處以新台幣3萬元違約金。

弘憶公司(代號:3312)114年10月20日董事會通過變更出售伺服器予子公司GMI USA Corporation之金額、出售前揭伺服器後變更承租人、擬於香港設立子公司等案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款情事，惟弘憶公司延遲輸入公開資訊觀測站英文重大訊息畫面，已違反前述處理程序第6條第3項之規定，故證交所處以違約金新台幣3萬元，並函知弘憶公司嗣後應確實依規定辦理。

重大訊息公開處理程序規定，為資訊揭露透明的基石，一旦出現疏漏，不僅，可能影響公司聲譽，甚至將引來主管機關處分，對於股價與投資人信心，都將產生間接影響，提醒市場各公司需強化治理體質。

此次弘憶遭罰事件，顯現重大訊息之查證暨公開處理程序的重要性。證交所將持續強化監理機制，要求上市公司遵循相關規範，維護市場秩序與投資人權益。

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

