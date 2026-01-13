驚！通緝犯做完筆錄忽持物品自殘！偵查佐制止被咬傷

桃園地檢署指揮龍潭警分局，成功緝獲涉嫌槍砲案的蔡姓通緝犯。這名約五十歲的男子因涉及兩起槍砲案件及一件偽造文書案，已遭法院發布通緝。警方掌握其行蹤後，於昨日將其逮捕歸案，當場在蔡男車上查獲三把改造手槍及數十發子彈，火力相當驚人。

案情在昨晚11時許出現意外發展。蔡男在龍潭分局偵查隊完成筆錄後，情緒突然激動，不知從何處取得疑似指甲挫刀的利器，當場做出自我傷害行為。現場戒護員警發現後立即上前制止，過程中一名偵查佐遭蔡男咬傷。警方隨即通報119協助，將蔡男及受傷員警戒護送醫。

龍潭警分局表示，事發當時員警已對蔡男進行搜身，但並未發現其身上藏有任何危險物品。經送醫治療後，警方及犯嫌傷勢均無大礙。全案已依程序移送桃園地方檢察署偵辦。

針對犯嫌如何取得自傷物品，龍潭警分局已主動展開內部調查，以釐清相關戒護流程是否有疏失。警方強調，將持續強化人犯戒護安全及教育訓練，避免類似事件再次發生。目前醫院正進一步檢驗蔡男是否有法定傳染病，以確保受傷員警的健康安全。

