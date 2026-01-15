驚！逾期雞排8年才被查...高雄廠商遭列管 衛生局：未流入市面

高市府衛生局配合衛福部查核東侯實業股份有限公司時，發現倉庫多批逾期食品，其中竟有雞排過期8年。高市府衛生局提供



高雄市衛生局去年7月31日配合衛福部查核東侯實業股份有限公司時，發現倉庫多批逾期食品，其中竟有雞排過期8年。高市府衛生局表示，經查該批食品僅供漁船使用，未流入一般市場，已全數封存銷毀，東侯實業已列為重點稽查廠商。

據了解，本次查核專案自去年2月1日至10月31日，由衛福部食藥署聯合各地方衛生局共同執行，針對全台230家輸入業者進行登錄情形查核。

高市府衛生局在稽查過程中發現，東侯實業倉庫內除雞排外，還有其他品項逾期食品，從過期僅2天的牛肉到過期8年的雞排都有，幸好現場未發現偽標、改標或其他違法行為，且所有食品未流入市場，並已依法封存銷毀。

衛生局強調，雖然逾期食品情況嚴重，但此次事件並未對消費者造成實際危害，雞排過期8年是此次查核中最引人注目的品項，衛生局已立即將東侯實業列為重點稽查廠商，後續將加強巡查倉庫管理與輸入業登錄情形，避免類似事件再次發生。

此外，衛福部食藥署指出，台灣多數食品依賴進口，輸入的原料、半成品與成品流通範圍廣泛，倉儲管理不慎可能造成食品逾期風險，因此本次專案特別針對倉儲與登錄紀錄進行全面稽查；對於查獲的東侯實業逾期食品，衛生局依法開罰新台幣30萬元，並完成全數銷毀。

