驚！違反重大訊息規定 「這家」遭罰5萬！

財經中心／余國棟報導

台灣證券交易所針對北極星藥業集團股份有限公司（北極星藥業-KY，公司代號:6550）違反重大訊息規定，處以新臺幣5萬元之違約金。

北極星藥業集團股份有限公司（北極星藥業-KY，公司代號: 6550）於114年5月12日董事會決議召開臨時股東會，經查符合台灣證券交易所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第17款情事，惟北極星-KY延遲輸入重大訊息，已違反前述處理程序之規定，故處以新臺幣5萬元之違約金。

重大訊息公開處理程序規定，為資訊揭露透明的基石，一旦出現疏漏，不僅，可能影響公司聲譽，甚至將引來主管機關處分，對於股價與投資人信心，都將產生間接影響，提醒市場各公司需強化治理體質。

北極星藥業-KY遭罰事件，顯現重大訊息之查證暨公開處理程序的重要性。證交所將持續強化監理機制，要求上市公司遵循相關規範，維護市場秩序與投資人權益。

