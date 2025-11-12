驚！違反重大訊息規定 「這家」遭重罰3萬！

財經中心／余國棟報導

台灣證券交易所對隴華電子股份有限公司違反重大訊息規定，處以新台幣3萬元違約金。

隴華電子股份有限公司(代號：2424，下稱隴華公司)前董事長王光祥先生退票乙案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第1款情事，惟隴華公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序之規定，故證交所處以違約金新台幣3萬元，並函知隴華公司嗣後應確實依規定辦理。

重大訊息公開處理程序規定，為資訊揭露透明的基石，一旦出現疏漏，不僅，可能影響公司聲譽，甚至將引來主管機關處分，對於股價與投資人信心，都將產生間接影響，提醒市場各公司需強化治理體質。

此次隴華電子遭罰事件，顯現重大訊息之查證暨公開處理程序的重要性。證交所將持續強化監理機制，要求上市公司遵循相關規範，維護市場秩序與投資人權益。

