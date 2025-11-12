驚！違反重大訊息規定 「這家」遭重罰3萬！
財經中心／余國棟報導
台灣證券交易所對隴華電子股份有限公司違反重大訊息規定，處以新台幣3萬元違約金。
隴華電子股份有限公司(代號：2424，下稱隴華公司)前董事長王光祥先生退票乙案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第1款情事，惟隴華公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序之規定，故證交所處以違約金新台幣3萬元，並函知隴華公司嗣後應確實依規定辦理。
重大訊息公開處理程序規定，為資訊揭露透明的基石，一旦出現疏漏，不僅，可能影響公司聲譽，甚至將引來主管機關處分，對於股價與投資人信心，都將產生間接影響，提醒市場各公司需強化治理體質。
此次隴華電子遭罰事件，顯現重大訊息之查證暨公開處理程序的重要性。證交所將持續強化監理機制，要求上市公司遵循相關規範，維護市場秩序與投資人權益。
「護理系女神」網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，死因疑與大馬歌手黃明志有關，目前警方朝「謀殺案」偵辦，黃明志昨(10日)透過律師表示對於捲入命案，坦言感到相當無辜，正當輿論一面倒時，新加坡直播天王「賣魚哥」王雷逆風發聲力挺黃明志，公開對外界喊話：「你們沒有吸毒的朋友嗎」。中時新聞網 ・ 1 天前
（中央社台北11日電）台北股市今天下跌84.56點，收27784.95點。11月電子期收1661點，下跌21.85點，逆價差1.58點；11月金融期收2233.4點，上漲16點，正價差3.35點。中央社 ・ 1 天前
YouTuber「NanaQ」以極簡風格走紅，曾經嘗試徒手刷馬桶甚至不用保養品、化妝品等，引起正反兩極的評價。近日，NanaQ在社群分享自己和前男友的故事，透露分手後曾被前任討要3000元禮券，還列表要NanaQ付錢、蓋手印，讓她相當難堪。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
面對美國關稅政策等國際情勢衝擊，製造業接單減緩，部分企業減班休息，勞動部針對製造業9大行業推出「強化版僱用安定措施」，更推動「減班休息勞工再充電計畫」，不限產業別都能申請。勞動力發展署中分署鼓勵企業善中廣新聞網 ・ 12 小時前
半導體先進製程AMC（空氣分子污染）監測設備領導廠商創控科技（6909）公布2025年第三季營運成果，受惠下半年傳統旺季與新客戶訂單持續成長，單季營收回升至1.2億元，季增38.61％，營收規模放大、毛利率回升，推升第三季營業利益1,438萬元、稅後純益1,640萬元，雙雙轉正，每股稅後純益（EPS）0.25元，成功扭轉上半年虧損。中時財經即時 ・ 12 小時前
社會住宅是政府照顧弱勢、穩定居住的重要政策，新北市議員王威元今（12）日於議會質詢指出，目前新北社宅政策在執行面呈現值得關注的現象，包括房型配置、租金定價與分級制度等，建議市府應與中央溝通，共同檢討調整，讓政策更貼近民眾實際需求。王威元指出，目前三重區社宅出現四種現象，朱市長時期的BOT社宅、新北市府自建社宅、建案公益回饋社宅，以及中央住都中心社宅，四種社宅的租金基準及計算方式竟然都不同。再加上中央住都中心社宅設有承租家庭所得的4個級距，讓民眾霧煞煞！王威元強調，分級租金制度立意雖是希望財務永續，但也需要在公益性與財務平衡間取得適當比例。根據內政部112年住宅需求動向調查，2房以上房型是多數民眾的主要需求，建議應佔總戶數60%。然而王威元發現，新北市近期發包的社宅案中，2房以上房型分別僅佔27%、27.6%，與調查結果明顯落差。他建議應提高二房型比例。同樣根據內政部調查，民眾認為2房以上房型的合理負擔價格不應高於2萬元，但目前新北市對所得第三階以上民眾收取的社宅租金已超過此標準。王威元說，所得第三階以上民眾通常具備進入一般租屋市場的經濟能力，社宅資源若過度集中於此族群，可能排擠真正有需台灣好新聞 ・ 12 小時前
經濟部表示，台灣產業正迎來新一輪競爭與重組，為協助企業強化研發能量、布局未來技術，推出「企業創新研發布局推動計畫」，產業技術司說明，這項計畫將協助企業把研發能量化為制度，從「一次性的專案」轉化為「可長可久的創新機制」，申請程序也同步簡化，補助金額最高達新臺幣3,000萬元。中時財經即時 ・ 12 小時前
儘管聯準會（Fed）主席鮑爾預告12月例會降息，未必如外界預期是板上釘釘，路透12日公布的最新調查卻顯示，80％受訪經濟學家仍認為，Fed下月繼續降息1碼，以支撐趨疲的就業市場。中時財經即時 ・ 12 小時前
生活中心／翁莉婷報導隨著鳳凰颱風不斷逼近，中央氣象署持續發布警報，陸上警戒範圍逐漸擴大，已經有不少縣市宣布停班停課並加強防颱作業。北捷曾發出2001年納莉颱風襲台時的慘況，當時多達16個車站被水淹沒，捷運系統甚至一度全面癱瘓，那一夜的衝擊至今還是讓人無法忘記。近日有眼尖民眾發現北捷南京復興站牆上出現一扇類似「金庫門」的金屬設施並對這扇門的實際功能感到好奇，照片PO出後引發網友熱議。民視 ・ 1 天前
台泥（1101）12日公布今年第三季財報，累計前三季稅後虧損92億元，每股稅後虧損1.28元。台泥指出，虧損主要原因是子公司三元能源科技公司位於高雄的電池廠於7月發生火災事故，造成資產及存貨損毀，並因此認列重大損失所致。中時財經即時 ・ 12 小時前
近幾周以來，投資人拋售谷歌、臉書母公司Meta、微軟與甲骨文等雲端業者發行的公司債，導致其債券利差（相對於美國公債）攀升至數月高點。顯示投資人對科技巨擘龐大AI支出能否變現的焦慮已蔓延至債券市場。中時財經即時 ・ 12 小時前
上賽季「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加入後，勇士隊繳出23勝8敗佳績闖入季後賽。今年開季勇士又打出4勝1敗的好開局，近期卻陷入低潮。老將格林（Draymond Green）忍不住發...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前
日 期：2025年11月12日公司名稱：美時(1795)主 旨：美時董事會決議通過114年第三季財務報告發言人：沈燁說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/122.審計委員會通過日期:114/11/113.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01 ~ 114/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,247,5085.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,442,9426.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,411,2047.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,401,9468.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,598,4039.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,598,40310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):13.8211.期末總資產(仟元):39,599,54612.期末總負債(仟元):17,427,32413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):22,172,22214.其中央社財經 ・ 12 小時前
（中央社記者張建中台北11日電）台股今天開高震盪下跌84.56點，收在27784.95點，成交值新台幣5663.16億元。外資賣超173.67億元，賣超南亞科最多，達2萬5051張。中央社 ・ 1 天前
三菱瓦斯化學（MGC）10日盤後公布財報，預計明年再度調漲BT價格，也是繼10月漲價後的新一輪上漲，令市場大感驚訝。花旗環球證券預期，BT載板供應商2026年也會隨之調漲BT載板價格，持續看多景碩（3189）、南電（8046）、欣興（3037）三雄。中時財經即時 ・ 11 小時前
（中央社台北12日電）台北股市今天上漲162.14點，收27947.09點。11月電子期收1678.6點，上漲17.6點，正價差8.29點；11月金融期收2241點，上漲7.6點，正價差9.28點。中央社 ・ 19 小時前
根據Bloomberg統計，台灣加權報酬指數近10年股息貢獻度達39.76%，近20年更高達58.80%，顯示股息在長期報酬中扮演關鍵角色。景氣轉強與出口持續暢旺，預示台股進入健康成長循環，在此背景下，有季配息機制與長期成長潛力的國泰永續高股息（00878），持續吸引長期資金配置。00878已公布10月收益分配期前公告，提醒投資人，本次除息前的最後買進日為11月17日，股息預計於12月12日發放，基金具備三大亮點，受益人數位居高股息ETF中第一。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
立法院衛生福利委員會今（12）日邀請勞動部部長列席報告業務概況，並備質詢。日前勞動部劃開放製造業、旅宿及商港碼頭業等特定行業，每為本國勞工加薪2000元，就可獲得1個聘用移工名額。 此外也將放寬製造業外國技術人力留用上限，雇主可申請資深移工全數留用，但仍不可超過總員工數一半。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
楊懷民擲4千萬蓋狗園遇水災！ 129隻貓狗「漂流水上」EBC東森新聞 ・ 12 小時前
三菱瓦斯化學（MGC）10日盤後公布財報，預計明年再度調漲BT價格，也是繼10月漲價後的新一輪上漲，令市場大感驚訝。花旗環球證券預期，BT載板供應商2026年也會隨之調漲BT載板價格，持續看多景碩（3189）、南電（8046）、欣興（3037）三雄。工商時報 ・ 5 小時前