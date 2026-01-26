驚！長春集團旗下信昌化工傳停工裁員百人 勞工局啟動勞檢
【記者許麗珍／台北報導】農曆春節前夕，長春集團旗下的老牌化工廠信昌化工林園廠爆出生產線停擺逾2個月， 並計畫在近期資遣約百名員工。高雄市勞工局目前掌握的信息指出，信昌林園廠已逾2個月產線停擺並啟動人力調整，但還未接獲勞資爭議調解案，如查有違法遣散等，將依法裁罰。
根據臉書社群「靠北長春 3.0」的發文，不具名員工發聲表示，「上陣子樹脂暗示人力過剩 最近開始問資深同仁有無規劃退休，下一步沒意外優退或人事大風吹，據說林園要開始動刀了…」。
另有匿名員工表示，「信昌這次動刀不管工程師、技術員全部處理，而且擺明了就是不想要留人，沒人管你信昌人還長春人 不管長春老鳥轉籍或是長春錄取的新人還是原信昌的同仁通通開刀，長春擺明了沒辦法再讓信昌繼續虧損，只能遺憾裁撤，沒想到待在長春也會遇到今天。」
信昌化工是績優股的老牌化工廠，在易主五年歸入長春集團旗下後，近日傳出恐大裁員，目前公司尚未對外發布訊息。
