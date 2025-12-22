驚！阿伯把助行器「扛起來」 違規穿越馬路

基隆市 / 綜合報導

基隆市一處路口，日前有一位原本拄著助行器的阿伯，看見紅燈後為了搶快穿越馬路，竟直接把助行器「扛起來」快步走過斑馬線，讓原本綠燈直行的汽機車駕駛緊急停車禮讓。還有民眾直呼這根本是「醫學奇蹟」，也無奈指出現在未禮讓行人的罰則很重，就算對方違規，駕駛也只能乖乖吞下去。

汽車駕駛在路口等紅綠燈，號誌由紅轉綠後正想往前開，沒想到路邊突然走出一名阿伯，而且本來拄著助行器，但為了搶快過馬路，竟然變得健步如飛，仔細看他直接把助行器「扛起來」，快步走過斑馬線，完全無視他是違規闖紅燈，也忽視一旁的用路人。民眾說：「我覺得這樣有時候會造成開車的人，臨時有時候反應不過來，那後面其實緊追的還是有很多車子，其實危險性更大。」

事情發生在基隆仁愛區成功一路上，阿伯突然身手矯健，連原本要直行的汽機車駕駛，深怕吃上未禮讓行人6000元罰單，即使是綠燈也只能緊急煞車，目送這位「違規阿伯」過馬路。民眾說：「沒必要為了趕這個紅燈這樣子過(馬路)啦，這樣子造成用路人那麼大的困擾，對他自己，然後對用路人來講都滿危險的。」

還有其他民眾看到畫面開酸，直呼這根本是醫學奇蹟，為了違規什麼事都做得出來，連身體病痛都瞬間痊癒，基隆市警察局交通隊勤務組長魏昱敏說：「行人走斑馬線闖紅燈，也是違規的行為，行人就算違規，我們的汽機車駕駛人還是要注意車前的狀況，不能就這樣子直接撞上去，否則還是會有肇事的責任。」

民眾說：「我覺得這樣罰得真的是有點太重，而且有些事情是情有可原的，這個(罰則)很難判定耶。」就算行人違規闖紅燈，駕駛也不能理所當然撞上去，但阿伯為了搶快，把助行器當手提包拿著跑，不僅拿自己的生命開玩笑，也讓守規矩的駕駛嚇出一身冷汗。

