驚! 阿信上海同台F3"踩空墜舞台" 濺血仍敬業演出

藝人阿信和F3昨天上海開唱，沒想到阿信唱到一半，居然踩空摔進舞台，嚇壞全場歌迷，雖然手背受傷、見血，不過，稍微處理後，還是敬業地回到舞台，阿信也向F4唯一缺席的朱孝天喊話，這不是所有人最期待的畫面，他會繼續努力，呈現最完整的風景。

藝人阿信、F3上海開唱，掀開回憶殺，沒想到唱到一半，阿信居然一腳踩空，跌進舞台，頭還撞到燈光，F3趕快跑過來關心，阿信雖然手背受傷見血，稍微處理後，還是敬業的回歸舞台。

阿信回到舞台後向F3索吻。（圖／民視新聞）





阿信還跟F3索吻，事後也發文，我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好，告訴大家他沒事，不過，和粉絲互動時，阿信卻突然有感而發。藝人阿信：「也感謝暫時未能赴約的Ken，我知道這不是所有人最期待的畫面，我會繼續努力，為你們呈現最美的風景。」

藝人阿信、F3上海開唱。（圖／民視新聞）

F4合體獨缺一人，阿信也向朱孝天喊話，會繼續努力，帶回最美的風景。





原文出處：同框F3上海開唱「阿信踩空墜舞台」 發文報平安：狀況良好

