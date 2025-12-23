驚！阿信踩空跌落舞台濺血 合體F3演唱會唱到一半發生意外

12月22日晚間，言承旭、周渝民、吳建豪與五月天阿信在上海舉行「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會最終場，發生驚險意外。阿信在演唱《派對動物》時，走到主舞台與延伸台燈光連接處，因未注意台階落差踩空，整個人從2公尺高舞台墜落。

現場影像顯示，吳建豪見狀立即飛奔過去查看，奔跑過程中差點在舞台上滑倒。言承旭、周渝民隨後跑上前關心，現場歌迷發出驚呼聲。阿信手背有明顯流血傷口，短暫休整後仍堅持返回舞台完成演出。

演出結束後，吳建豪親吻阿信臉頰確認平安，阿信搞笑指向周渝民索吻，周渝民立即上前親吻，言承旭隨後也獻上親吻。相信音樂當晚發布聲明，表示阿信狀況良好，將由專業醫護人員進行詳細檢查。

阿信23日凌晨5點發文報平安，表示「醫院檢查一切平安」，並稱自己是「史上第一個集全F3的吻的男人」。他特別引用吳建豪經典戲劇《下一站，幸福》台詞「光晞不能捐」，感謝吳建豪的暖心舉動。

隨後阿信再度發表感言，感謝F3成員、柴智屏導演，以及「暫時未能赴約」的朱孝天。他坦言這不是所有人最期待的畫面，但會繼續努力呈現最完整的風景。

阿信透露，這一個多月他已唱22場演唱會，為了這四個夜晚用盡所有時間與能力。他表示站上屬於F4的舞台，是因為不忍心讓四面台空著一個角落，不忍心讓三人獨自承受壓力，更不忍心讓等待20年的粉絲落空。

對於外界稱他是相信音樂老闆理應補位，阿信澄清自己只是對音樂和演出有著無比熱情的人。言承旭在演唱會上也特別感謝阿信，表示能站在舞台上全靠阿信實現願望，期間做了很多事情。

此次巡演由阿信擔任音樂製作與總策劃，從舞台概念到整體方向都親自參與規劃。演唱會結束後，阿信將回歸五月天身份，繼續進行「回到那一天」25周年巡迴演唱會。

