驚！阿嬤入棺4小時，火化前突「死而復生」。圖／翻自@visegrad24

泰國彭世洛府一名65歲阿嬤瓊地洛特（Chonthirot）在本月23日凌晨2時多，被家人發現一動也不動地躺在床上，家人深信阿嬤已經過世，並將阿嬤入棺。之後家人將阿嬤的棺木帶往郊區的一座寺廟，準備進行喪葬儀式，但就在阿嬤要火化前一刻，突然在棺木中蠕動「死而復生」。

據英國《每日郵報》報導，瓊地洛特已經臥床2年，在23日凌晨2時，家人發現她已經沒有生命跡象，深信她已經死亡，因此將瓊地洛特入棺。之後家人將瓊地洛特的棺木載往曼谷郊區的一座寺廟「Wat Rat Prakhong Tham」，由於該寺廟為清寒家庭提供免費喪葬服務，因此家境不太好的瓊地洛特，其家人決定將遺體交由該寺廟處理。

據悉家人開了4小時的車，才抵達寺廟，但抵達寺廟後不久，寺方人員正準備進行火化儀式之前，發現棺木裡傳來敲打的聲音，接著寺方人員趕緊打開棺木一看，發現瓊地洛特正在棺木裡蠕動，明顯「死而復生」。27歲寺廟人員塔馬努（Thammanoon）就說，當時有聽到微弱的哭聲，從棺材裡傳出，於是大家趕快開棺，發現瓊地洛特還有氣息。塔馬努形容，當時瓊地洛特有意識，會點頭，但無法說話。

之後寺方立刻叫來救護車，將瓊地洛特送醫急救，寺方也表示會幫瓊地洛特負擔醫療費用。據悉瓊地洛特應是血糖過低而昏迷，但家人誤以為是病逝，才會造成這次的烏龍事件。寺方住持瓦奇拉塔達（Phra Kitti Wachirathada）說，雖然這是他入寺多年以來，第一次遇到這樣的事，讓他嚇了一跳，不過最後結果對於家人和寺方來說，都是happy ending，也祝福重生的瓊地洛特。



