社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導

竟持刀闖社區，造成住戶人心惶惶！昨天早上，一名33歲葉姓男子，莫名其妙，竟在口袋藏了一把水果刀，從樹林跑來板橋一處社區，尾隨其他住戶闖入地下停車場，所幸被社區總幹事及時發現攔阻，警方依侵入住宅和恐嚇現行犯逮捕。

員警來到社區大樓前，原來眼前這名男子，竟然持刀闖入社區，把住戶都快嚇壞。

但說什麼，男子就是不肯把刀交出來，本來好言相勸的員警，立刻大聲喝斥！





驚！ 陌生男藏刀 尾隨住戶闖社區地下停車場

驚! 陌生男藏刀 尾隨住戶闖社區地下停車場。（圖／民視新聞）

廣告 廣告





這名33歲葉姓男子，供稱要來找朋友，27號早上9點多，從樹林跑來板橋一處社區，但也不是等朋友下來，竟然是自行闖進停車場，口袋還藏著刀，好在被總幹事即時發現攔阻。





驚！ 陌生男藏刀 尾隨住戶闖社區地下停車場

驚! 陌生男藏刀 尾隨住戶闖社區地下停車場。（圖／民視新聞）





持刀闖進社區，無論是有什麼理由，恐怕任誰都無法接受。





原文出處：驚！ 陌生男藏刀 尾隨住戶闖社區地下停車場

更多民視新聞報導

剴剴遭非人道凌虐「細節全揭露」 保母姊妹「對話紀錄這樣說」

禽流感再起！台中豐原1養雞場「1700雞異常暴斃」 盧秀燕緊急回應

怪手掉落砸騎士！屏東萬巒嚴重車禍 男子送醫前已無生命跡象

