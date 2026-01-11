驚！陳芳語前男友突被金曲樂團「退團」 網刷一整排問號

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎最佳樂團血肉果汁機今(11日)突發聲明，宣布鼓手陳彥文即刻起和樂團無關，由於事出突然，網友在留言區刷一整排問號，都想知道發生什麼事？

陳彥文是歌手陳芳語前男友，之前兩人愛得高調，常常放閃，不過去年傳出分手，目前陳芳語也有了外國籍新男友。今天陳彥文所屬血肉果汁機在官方帳號發出聲明稿，內容提到：「血肉果汁機特此嚴正聲明，即刻起陳彥文先生將不屬於血肉果汁機團員，且一切個人所有言論與行為，皆與血肉果汁機無任何關聯。感謝彥文2020年07月至2026年1月11日期間對於血肉的付出與參與，我們且真心祝福彥文往後的一切都好。」

由於不久前血肉果汁機還有演出，沒想到突然告知陳彥文「被退團」，粉絲相當驚訝，大家都好奇原因，求證經紀公司陳彥文做了什麼事，讓樂團與其切割，目前尚未取得回應。

