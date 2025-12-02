驚！陸客竟「護照套皮」偽裝台灣人去日本 超扯影片曝光

中國與日本近期因日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論，雙方外交關係再度陷入緊張，民間對立情緒也隨之升溫。在此背景下，部分中國遊客為避免在日本旅遊期間遭受排擠，採取了令人意外的做法。

根據社群平台流傳的影片顯示，有中國網友公開分享其網購經驗，展示了一個印有「中華民國 TAIWAN」字樣的綠色護照套。該網友將此護照套直接套在中國護照外層，聲稱這樣能讓日本旅程更加順利。除此之外，該網友還在貼文中展示淘寶平台上販售的日本護照套，提供其他有意效仿者參考。

這段影片被一名旅日僑胞轉傳至社群平台Threads後，立即引發廣泛討論。該名僑胞直言不諱地批評：「中國人，請不要用台灣人或日本人的護照套！」消息傳回台灣後，大量網友湧入留言區表達看法。

台灣網友的反應呈現多元態度。有人質疑此舉的合法性：「這樣不會觸法嗎？」也有人對淘寶平台的商品多樣性感到驚訝：「淘寶真的什麼都賣。」部分網友以諷刺口吻回應：「這算回歸中華民國了吧？」更有網友直指問題核心：「反正海關看得懂中國和台灣的差別，這樣只是自取其辱。」

