驚！雲林26歲男右手臂捲入絞肉機 找不到斷肢疑被絞碎了

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26歲林姓男子在使用大型絞肉機準備魚飼料時，右手不慎捲入機器，導致右上臂遭到截斷。（翻攝畫面）

雲林縣崙背鄉今（12）日發生一起驚悚的社會事件，一位26歲林姓男子在使用大型絞肉機準備魚飼料時，右手不慎捲入機器，導致右上臂遭到截斷，他忍痛打電話報警求救，急救人員趕到現場緊急進行初步止血，並將他盡快送往斗六台大醫院救治。相關人員試圖尋找林男的斷肢，但疑似已被絞肉機絞碎，至於詳細案發經過，還有待進一步調查釐清。

雲林縣消防單位今天上午10點半左右，接獲一名林姓男子電話求救，提到自己的右手被捲入絞肉機，崙背分隊消防車、救護車立刻趕到現場。救護人員到場後，發現絞肉機附近都是鮮血，他們也立刻幫林男急救止血。

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26歲林姓男子在使用大型絞肉機準備魚飼料時，右手不慎捲入機器，導致右上臂遭到截斷。（翻攝畫面）

在經過緊急處理後，救護人員在林男意識清醒下，將他緊急送往台大醫院雲林分院治療。有其他人員在現場試圖尋找林男斷肢，但卻未能尋獲，研判右手臂可能已被絞肉機捲入絞碎。

這起案件曝光後，讓許多民眾都感到震驚。至於詳細的事件發生原因跟經過，還有待相關單位進一步調查釐清。

相關人員試圖幫忙尋找斷肢，但疑似已被絞肉機捲入破壞。（翻攝畫面）

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