驚！ 飯吃到一半...客船撞進華僑市場 1女跌倒受傷

屏東東港碼頭，今(29)日接近中午12點，一艘客船撞進華僑市場，當時岸邊還有一桌客人，當下嚇到往後倒退，但其中一名女子在逃跑過程跌倒受傷，所幸送醫沒有大礙，船公司強調這起事故非人為因素，懷疑機械故障導致，已經派廠商檢修，釐清原因。

顧客有大有小，剛點好餐，剛圍桌坐在岸邊，等待上菜過程，突然間，一艘船班直接迎面撞上來，嚇得屁股趕緊離開座位往後退，但離欄杆最近的這名白衣女子閃不及，慘遭波及，沒多久，救護車抵達現場，協助受傷女子送醫，其他現場的目擊民眾簡直嚇傻了。

海鮮餐廳人員說：「看那個船一直開過來應該是要開去停，不知道怎麼突然砰一聲這樣，有啊有嚇到，有一個客人稍微有受傷。」海鮮餐廳張老闆說：「客人剛要舀起來吃的時候，那個船就撞進來大家嚇一跳，後來我們把他們移過來這邊這桌啊。」

29日上午11點多，東東港碼頭，一艘客船，從外海測試完，回來停靠碼頭，倒退過程，疑似電腦系統出了問題，煞車慢半拍，撞上華僑市場，1名女子逃跑過程，跌倒受傷。

岸邊鐵欄杆被撞斷，水泥地也破損，上面還有船身的藍色油漆，現場拉起封鎖線，船公司也緊急派人復原。船公司經理周台誠說：「因為剛好轉彎的時候，突然間也不知道什麼原因，主機沒有來車(煞車)，沒有來車它就撞上碼頭，還不知道是不是機件問題，人為是沒有，機件要明天(30)原廠的來跑一下數據看一下。」

船公司人員後續也陪同受傷女子到醫院檢查，傷勢沒有大礙，船體也沒有巨大損失，肇事船隻，出廠4年半，懷疑是機械問題，後已經派廠商來檢修，釐清事故原因。

