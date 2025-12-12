驚！駐印度副代表謝柏輝午宴突身體不適 送醫急救仍不治享年52歲

駐印度副代表謝柏輝（左1）午宴突身體不適，送醫急救仍不治享年52歲。（取自僑務委員會官網）

駐印度副代表謝柏輝今（12）日於中午宴客時，突然感到身體不適並且開始抽搐，相關人員緊急將他送醫，但遺憾的是，經搶救人宣告不治，享年52歲。

據《中央社》報導，謝柏輝今天在午宴的時候宴請台灣、印度合拍電影《叫我驅魔男神》的相關人員，沒想到在午宴進行約1小時後，謝柏輝突然開始抽搐，其中一名人員用湯匙抵住他的舌頭並解開其領帶，試圖讓他保持呼吸順暢。

同時，與會的人員立刻大聲呼救，要求飯店人員叫救護車，並提供自動體外心臟電擊去顫器（AED）救援。飯店醫療人員也立刻對謝柏輝進行CPR等相關急救措施，並將他送到醫院。

謝柏輝被送到醫院後，急診處醫師便向跟著到場的人員宣布謝柏輝死亡的消息，針對該起事件，印度警方將會了解事發時的狀況，其確切死因還有待釐清。

