驚！ 駕駛停車倒退嚕暴衝 撞進洗衣店內

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日本神奈川縣相模原市一間自助洗衣店日前發生驚險事故。（示意圖／Pexels）





日本神奈川縣相模原市一間自助洗衣店日前發生驚險事故，一名70多歲女性駕駛準備停車時，疑似誤將油門當成煞車，車輛突然失控倒退，直接撞破玻璃衝進店內。店內有兩名男性客戶，一個人坐在入口旁邊，和車子稍微接觸到，而店家設備嚴重受損，損失金額高達約800萬日圓。

倒車失控衝進洗衣店

事發於神奈川縣相模原市一間自助洗衣店前，70多歲女駕駛原本正準備將車輛倒入停車格。沒想到車輛突然加速後退，直接撞破店面玻璃大門，衝進店內，突如其來的狀況讓現場民眾全都嚇了一跳。自助洗衣店店主回憶，當時看到車子朝洗衣店方向衝進來，真的非常震驚。

店內顧客驚險躲過一劫

事故發生時，店內有兩名男性顧客。其中一人坐在入口附近的椅子上，與衝進來的車輛有些微接觸；另一人則正在整理烘乾完成的衣物。店主表示，若車輛再偏移幾公分，可能就會卡在桌子上了。所幸最終沒有人受傷，這也是讓他最感到慶幸的地方。

誤踩油門損失逾百萬元

肇事駕駛事後表示，當時不慎將煞車與油門踏板搞混，原本想踩煞車卻誤踩油門，才導致車輛失控衝進店內。由於目前正值日本梅雨季，自助洗衣店生意相對繁忙，這起意外卻讓店家遭受重大損失。事故造成兩台烘衣機損毀，估計損失約800萬日圓，約新台幣157萬元。店主坦言，店面短期內恐怕無法正常營業，後續修復工作也將是一大負擔。

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