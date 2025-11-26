即時中心／高睿鴻報導

家中若有失智親友請當心！彰化分局莿桐派出所前（24）天傍晚5點多，接獲民眾報案，得知彰化市環河街上，有位騎乘腳踏車的老翁，癱坐路旁且身體明顯不適；警方趕緊派員到場，發現81歲的吳男滿頭大汗、氣喘吁吁，整個人疑似體力耗盡、癱坐地上、神情痛苦疲憊。警方調查後發現，老翁從早上就騎車離家、想去郵局領普發現金，結果竟迷路9個小時，最終騎到體力透支，因過度疲勞倒臥路旁。

警方發現，吳翁當天早上9點，就從鹿港住家欲騎乘腳踏車，至附近郵局領取普發現金1萬；未料因方向感不佳、且受失智症狀的影響，行走路線越騎越偏離郵局。最後，竟騎到數公里外的彰化市區，並一路在車流中繞行近9小時，最終體力逐漸透支，因過度疲勞而倒在路旁；所幸，附近熱心民眾即時發現、並通報警方。

快新聞／驚！騎車領普發1萬「過勞累倒路旁」 81歲迷路失智翁下場曝光

員警關注騎車迷路的失智老翁。（圖／彰化分局提供）

員警見老翁虛弱無力，立即協助其休息並安撫情緒，確認其身體狀況無大礙後，載返派出所休息，並同步聯繫家屬到場。家屬表示，老翁因患有失智症，正焦急地找尋他，接獲警方通知後，才大大鬆一口氣，並對警方的迅速處置與細心協助表達深深感謝。

彰化警分局則強調，家中若有長者或失智親友，千萬不可讓其獨自外出！且務必配戴聯絡資訊、使用防走失裝置，才能在第一時間掌握行蹤，防止憾事發生。

