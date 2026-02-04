驚！高雄前鎮大樓地下室半夜發現全裸女屍 睡衣在旁胸部大片瘀青

高雄前鎮大樓地下室夜半驚見裸女陳屍。示意圖

高雄市前鎮區某大樓今（4日）凌晨1時許驚傳一起離奇命案，管理員深夜聽見巨響，下樓察看發現一名年約30歲的女性住戶全裸倒臥於地下室機械車位升降平台上，救護人員趕抵現場時女子已明顯死亡，且胸部呈現不明塊狀瘀青，死狀怵目驚心。

據了解，事發當時大樓管理員先是聽到一聲巨大撞擊聲響，循聲前往地下室查看，赫然發現女子陳屍於汽車升降平台上。警方勘驗發現，死者身旁留有一件破損的一件式睡衣，初步研判女子原先穿著睡衣，疑似因墜落時力道過猛，衣服勾絆到機械設備或遮雨棚，導致衣物被強力扯落，遺體才呈現全裸狀態。

轄區前鎮警分局指出，鑑識人員採證後，初步排除有打鬥痕跡或外力介入跡象，目前警方已拉起封鎖線並封鎖現場，除通知家屬協助指認，後續也將報請檢察官進行相驗，以釐清死者生前是否有用藥或疾病史，並確認確切的墜落原因與死因。



