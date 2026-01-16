驚！高雄國小驚爆腸病毒群聚 衛生局疫調「家長未通報」將罰

高雄鼓山區某國小疑似腸病毒群聚，衛生局接獲通報後立即展開疫調，並進入校園督導與清消環境。資料照。路透社



高雄鼓山區某國小疑似腸病毒群聚，衛生局接獲通報後立即展開疫調，並進入校園督導與清消環境。衛生局疫調發現，首例學生早在1月5日出現症狀並就醫，但家長未主動通報校方，導致同班及弟弟陸續發病，因家長隱匿疫情，將依《傳染病防治法》裁處6萬至30萬元罰鍰。

衛生局表示，截至1月15日，該國小共有4個班級、共11名學生出現疑似腸病毒症狀，包括發燒、喉嚨痛及皮膚紅疹。所有學生就醫後已返家休養，暫無重症病例。衛生局立即派遣轄區衛生所進行校園防疫督導，並完成環境清消，以降低校園傳播風險。

廣告 廣告

經疫調發現，5年級某班首例學生早在1月5日出現症狀，並於1月7日就醫確診疑似腸病毒。然而，家長並未通知校方，導致同班其他學生陸續於1月10日起發病。同校3年級弟弟1月12日也出現皮疹，經校護發現後即通知家長接回，姊弟兩人從當日起請假在家。衛生局於1月15日致電家長疫調時，仍發現家長隱匿部分情況，將依法規裁處。

衛生局指出，根據高雄市「腸病毒通報及停課規定」，國小一、二年級班級若7日內有5名以上學生疑似腸病毒感染，學校需於48小時內通報轄區衛生所，並落實生病學童不上課，以避免疫情擴散。家長若發現孩子出現發燒、喉嚨痛或皮疹等症狀，應立即就醫並通知校方，讓孩子在家休養，並配合做好個人衛生及居家環境清潔。

衛生局也提醒，雖然目前全國及高雄市腸病毒門急診人次低於流行閾值，但腸病毒仍活躍於社區，家長與學校仍不可掉以輕心。增強免疫力、均衡飲食、保持運動與勤洗手，仍是防疫的重要措施。透過及時通報與健康管理，可避免群聚事件擴大，保護孩子與同學的安全。

更多太報報導

港都迎超人力霸王！2026冬日遊樂園主題搶先曝光

高雄租客談判破裂！房東拒賠「紅利」 男子揚言跳樓遭判刑

義大醫院爆肉毒盜賣案！她牟利22萬遭判刑 衛生局：非醫師施打恐受刑責