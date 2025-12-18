驚！麻衣掰了富商王泉仁竟成「隱藏收藏家」 擁百萬「錶界天花板」

【緯來新聞網】45歲日籍女星麻衣（佐藤麻衣）恢復單身後復出演藝圈，日前上節目爆出是高級隱藏收藏家，擁有「錶界天花板」全球限量20支、台灣僅配有一支的百萬「朗格one」鑑價出來的金額更是翻倍跳，驚動收藏界。令人好奇，永遠看起來天真爛漫的麻衣，到底有多會招財收藏？她難得公開守財招財神器，開心自豪的笑說，和許多亞洲富豪一樣，一定要收藏貔貅：「我投資的每一樣到現在都是正的、都是賺錢的！」

麻衣開運神器與許多亞洲富豪一樣，是貔貅。（圖／鏡藝宏海提供）

廣告 廣告

麻衣認為開財運很重要，尤其「招財小物」超有考究體驗：「因為以往在台灣演藝圈發展，我聽說很多藝人都會收藏貔貅或是配戴在身上，甚至聽說很多企業大佬家裡或是辦公室也有擺放貔貅，我也有樣學樣，果然財運真的強強滾。」



富豪收藏貔貅已是公開的秘密，他們視貔貅為招財、轉運、擋煞的風水神獸。王永慶、李嘉誠、賭王何鴻燊…這些富豪都是貔貅的收藏家，利用貔貅招財守財的訣竅累積財富，讓貔貅每天出門咬錢回家聚財納福。麻衣也考究說，「古人認為貔貅能咬財，將四方的財富招攬到家中或身邊，進而提升財運，對經商者、業務員和投資人尤其有效。」



麻衣開心自豪的笑說：「我投資的每一樣到現在都是正的、都是賺錢的！」她大方分享AMBERART「招財飛天貔貅琉璃琥珀擺件」就是一款她認為非常具有收藏價值的貔貅，「由命理界的阿湯哥湯鎮瑋老師設計，底座利用五種不同顏色的琥珀打造五行調和納財，再搭配錢母及祥雲做裝飾，公貔貅招財，母貔貅守財，讓財運一飛衝天！」

麻衣已經開始教10歲的兒子投資，她認為要投資分散。（圖／鏡藝宏海提供）

佐藤麻衣積極復出演藝圈除了代言、商演、業配、公益活動…工作滿檔，看起來傻白甜的她，其實私底下對投資理財很有一套。這一次，麻衣難得公開她的投資項目，五花八門，包括黃金、白金之外，半導體、防衛關聯、建設、銀行「鉱山関連」(日文，指礦物開採或是加密貨幣挖礦燈礦產相關)化學…等。



這幾年日本黃金零售價格持續飆漲，今年更是創下歷史新高，麻衣坦言投資黃金也是她的「標配」。麻衣透露，「除了針對黃金走勢做足功課外，我也會跟兒子一起討論，用兒子聽得懂的說法，一起討論投資時機，或是風險控管。」雖說兒子年紀不過是十歲的小男孩，但麻衣卻認為讓他從小在生活上多了解各種資訊，也是不錯的教育。



麻衣笑著說：「因為我也不是投資專家，所以我平時都會注意新聞、網路上面的一些消息，自己多蒐集一些相關的產業資訊，最重要的是、不要著急！觀望一段時間後再下手，還有我喜歡讓投資分散，不把雞蛋放在同一個籃子，這樣比較安全一點。」

更多緯來新聞網報導

小S遭貴婦嘲笑這句秒暴怒 和王瀅鬥老公、小孩學校

天心曝韓籍尪超狂才華！卻被李銘順怨「把我當奴隸」