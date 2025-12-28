驚！黃少祺拍八點檔失溫 林佑星幫人工呼吸「超不適」

【緯來新聞網】演員黃少祺在三立八點台劇《百味人生》中拍攝一場雨中跳橋戲，對體力與意志都是極大考驗。上午就得在寒風細雨中反覆走位、淋雨拍攝，體感溫度極低；下午導演一喊開拍，他幾乎沒有時間暖身便直接下水。實際入水後才發現湖水冰冷刺骨，長時間浸泡讓身體數度出現失溫狀況。

黃少祺被林佑星人工呼吸搶救。（圖／三立提供）

他苦笑說這彷彿成了自己的「宿命」，「只要天氣一冷，我的外景戲好像特別容易遇到水。」拍攝過程中還發生一段驚險插曲，飾演潛水夫的臨演因為實在太冷，全身發抖，在將他拖出水面時一時忘了抬高頭部，導致他的臉一路浸在水中。他事後仍幽默自嘲：「原來人就是這樣溺斃的。」一句話讓現場苦笑連連，也更顯拍攝當下的緊繃與辛苦。

黃少祺低溫拍戲身體數度出現失溫狀況。（圖／三立提供）

而在劇中一場被林佑星人工呼吸搶救的戲碼，也讓黃少祺留下難忘回憶。他笑說這是人生第一次體驗「被人工呼吸」，卻先感受到的是對方鬍渣刺在臉上的不適感，「那個觸感真的很真實，也很難忘。」



一場場高難度外景戲，讓《百味人生》不只是在情感上層層堆疊，也在拍攝現場寫下演員們拚盡全力的真實瞬間。黃少祺以細膩而內斂的表演，加上對角色的高度投入，成功撐起這個看似體面、實則孤單的男人，也讓觀眾在他的沉默之中，看見《百味人生》更深層的人性重量。

