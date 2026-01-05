驚！黃鐙輝體檢驗出指數異常 醫生警告再不休息「會死掉」

【緯來新聞網】黃鐙輝與李杏主演的華視《九如一家人》取材自真實人物「楊九如」的故事，黃鐙輝今（5日）出席茶敘分享，拍攝時相當辛苦。因為這個角色幾乎所有壞事都做過，也因此當時的情緒相當負面，黃鐙輝表示因為角色的關係，拍戲時精神狀態並不好，不僅常常感到抑鬱，還曾拍到暈眩，做完體檢後發現是「皮質醇」指數異常，甚至被醫生嚴厲警告要多休息，不然「會死掉！」

但黃鐙輝也樂觀笑說老天爺對他很好，讓他「一休就休半年」，幽默言論讓全場當場笑翻。而他也透露拍攝前曾與角色原型「楊九如」見面，當時大哥看起來相當和顏悅色，對比剛出獄時的樣子，眼睛裡已經完全見不到暴戾之氣。

黃鐙輝表示，為了拍戲需要，私下時常與楊九如聯絡，而他完全無私地分享自己的經歷與情緒，讓黃鐙輝大讚真的很像活菩薩。也因為戲劇結緣，至今只要他提出赴矯正署分享的邀約，黃鐙輝都會義不容辭答應，而他更開心笑說，自己在女子矯正署的人氣非常高，大家都想跟他擊掌，讓他光走過通道「衣服都要被扯壞了」，讓他笑說自己比劉德華人氣還高！甚至在高鐵站還曾遇到參加過矯正署分享會的「同學」，當時那位同學不僅認出他，兩人還打趣約定好，在黃鐙輝於小巨蛋開演唱會前，同學絕對不能再「進去」。

《九如一家人》中描述了更生人「匪類」的過往，以及回歸社會遇到的課題，角色難度之高讓黃鐙輝也大嘆拍得很辛苦。《九如一家人》描述更生人在服刑期滿後，回歸社會遇到的種種困難，以及主角楊九如發願幫助其他更生人的心路歷程。本劇不只點出更生人面臨到的挫折，也描述楊九如與自身家庭間的矛盾，不論多麼努力回歸家庭，九如卻仍然走不出童年遭到家暴的陰影，修補自己與父親間的關係，成為九如最難面對的課題。《九如一家人》自1月12日起，將在每週一至週五晚間八點在華視播出。

