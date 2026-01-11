驚！「1黏著劑」竟可吃 一堆人點頭：古早味零食

記者施春美／台北報導

有人在網路上提問「有人小時吃過漿糊嗎？」吸引了5400多人按讚，留言超過600則。（圖／翻攝自臉書粉專「五六年級生的共同回憶」 ）

現代人使用的黏著劑為工業用品，不能食用，但傳統黏著劑「漿糊」是米飯製成，是早期華人常用的黏合劑。有網友日前在網路發問，「有人小時吃過漿糊嗎？」貼文迅速吸引了5400多人按讚，留言超過600則。有網友表示，味道難吃極了！也有網友表示，幼時看到一堆小朋友把它當零食吃，有些小孩被發現時，一罐新的漿糊已經差不多見底了。

粉專人數達16萬人的「五六年級生的共同回憶」，日前有會員附上漿糊的照片並詢問，小時候品嚐過這個東東的請舉手。該文至今已有5845人按讚及表情符號。網友紛紛分享漿糊的味道，內容讓人相當驚奇。

漿糊味道偏酸 早期小孩將之當成零食

有網友表示，「吃過，但難吃死了，不過，醬糊貼春聯勝過雙面膠及膠水。」也有網友表示，以前漿糊略帶甜味，且有一種涼涼的味道。「幼稚園時，看到一堆小朋友把這個當零食吃。小一的時候才第一週就有個小女生被抓到吃漿糊，被發現時一罐新的漿糊已經差不多被吃光了。」

為何有人勇於品嚐漿糊的味道？網友說明，「當時老師說過，漿糊是米製作的，所以我就用食指挖一口吃看看咩，難吃死了！」也有人補充說明，「味道酸酸的，很難吃！」另一網友也坦言，「漿糊不就是粥嗎？阿嬤說那是用飯做的，所以買的第一天就嚐了，很難吃！我想是沒放肉鬆的關係。」

更有網友分享神秘吃法，「漿糊一定要抹在土司上面才好吃！」另一名則接力補刀稱，「漿糊不是應該抹在報紙上吃嗎？！」沒吃過的網友則表示，「聞起來就酸酸臭臭的，怎麼敢吃啊！」也有些網友驚訝的表示，至今才知漿糊是用米做的。

根據「農業主題館手工紙與書畫裝裱」，常見的漿糊製作方式有2種:沖煮法與鍋煮法。沖煮法也稱為水沖法，是將澱粉加上少許冷水調勻後以沸水沖製，邊攪邊沖至糊成半透明狀即完成。

