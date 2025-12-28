即時中心／黃于庭報導

長榮航空本（12）月25日1架從紐約飛往桃園的航班，中途轉降日本大阪關西機場，並安排旅客下機受檢；不過卻傳出，疑似有2名台灣旅客安檢時被搜出槍枝。對此，長榮航空回應，已交由安檢單位與執法單位進行處理。

前機長「瘋狂機長詹姆士」日前指出，長榮航空由紐約飛往桃園的BR31航班，中途轉降日本大阪關西機場。未料進行安檢時，卻有2名台灣旅客遭搜出疑似攜帶槍枝，現場高度戒備。

對此，長榮航空回應，12月25日BR31紐約飛往桃園航班，因天氣因素頂風過強需技降大阪關西機場加油，並依機場及相關單位作業規定，安排旅客下機並依當地規範進行轉機安檢程序。

長榮航空指出，安檢過程中，發現旅客有攜帶不符合規範物品，已交由安檢單位與執法單位進行處理，該航班已於12月26日早上抵達桃園。

原文出處：快新聞／驚！2台人轉降關西機場傳「被搜出槍枝」 日本執法單位急處理

