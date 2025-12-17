驚！28歲女虐死多貓手提屍體丟棄 屋內飄惡臭 犬隻哀號

台北市信義區富陽街日前發生一起嚴重虐待動物事件，引發社會關注。根據台北市動保處最新說明，一名28歲游姓女子的住處因斷電多日，屋內不僅飄散出強烈惡臭，更傳出犬隻虛弱的吠叫聲，情況令人擔憂。

更令人震驚的是，有民眾親眼目擊游姓女子手提兩袋貓屍，準備將其丟棄，畫面駭人聽聞。經動保處深入調查發現，這些受害的犬貓均為游姓女子透過網路管道認養而來。

針對此一重大虐待動物案件，台北市動保處已採取嚴厲處置。動保處指出，游姓飼主的行為已明確違反動物保護法第5條第2項規定，未能提供寵物妥善照顧。因此，動保處不僅依法沒入其飼養的所有動物，更於15日正式將該名飼主列入黑名單，永久禁止其認養收容所動物及飼養犬貓。

為使受害動物能夠獲得妥善安置，動保處已依動物保護法相關規定發布公告，呼籲原送養人盡速與動保處聯繫，辦理動物領回手續，讓這些動物能夠回到原來的家庭。動保處表示，若公告發布7日後仍無人認領，將擇期開放民眾認養這些犬貓，為牠們尋找新的溫暖家庭。

至於游姓飼主涉及的動保刑事案件部分，目前已移交台北市警察局進行偵辦。動保處強調，虐待動物不僅違反動物保護法，更可能面臨刑事責任，呼籲民眾應善待動物，共同維護動物福利。

