驚！30公分活鱔魚「從肛門鑽進腹腔」 男子臉色慘白衝急診：救救我

一條長達30公分的活鱔魚，從肛門鑽進男子的腸道。（翻攝自微博）

中國湖南省近日發生一樁離奇醫療案例，一名30歲男子因一條約30公分長的活鱔魚「鑽進肛門」而緊急就醫。據湖南醫藥學院第一附屬醫院醫師表示，鱔魚已鑽破腸道進入腹腔，造成嚴重腹膜炎，險些引發感染性休克。所幸男子經緊急手術治療後已康復出院。

鱔魚怎麼鑽進腹腔？男子經歷了什麼？

一條長達30公分的活鱔魚，從肛門鑽進男子的腸道。（翻攝自微博）

根據中國媒體《瀟湘晨報》報導，該男子日前痛苦跑進急診室，當時臉色慘白、滿頭大汗，急切求醫：「醫生，救救我！一條活黃鱔從屁股鑽進去了！」醫療團隊檢查後發現，活鱔魚已穿破腸壁，正在腹腔內移動。報導指出，男子腹部硬如木板，這是致命性瀰漫性腹膜炎的典型症狀，隨時可能惡化為感染性休克。

為何肛門塞異物風險極高？醫生怎麼說？

醫生強烈警告：「任何將異物塞入肛門的行為都非常危險！」醫生指出，腸道壁相當脆弱，強行塞入異物極可能造成腸穿孔、大出血及腹腔感染，嚴重者甚至可能在短時間內死亡。醫師呼籲，若遇此類事故，務必立刻前往正規醫院急診，切勿自行處理或延誤就醫，以免賠上性命。

網友看法如何？為何此事引發熱議？

事件曝光後，網路上引發大量關注與討論。多數網友對黃鱔如何進入男子肛門感到好奇，「離奇兩字形容得真貼切」「黃鱔真是太慘了」「好像之前看過類似新聞」「這故事真是又驚又奇」「黃鱔應該也不願意進去吧」。

更多鏡週刊報導

一通電話延續70年溫柔！耶誕夜最暖行動 美軍雷達全程鎖定「耶誕老人行蹤」

日寫真女星辦握手會「0人到場」急喊卡 她獨坐會場發呆畫面曝光

余家昶母親籲停止獵巫凶手家屬 王婉諭：最艱難、也最偉大的善意