驚！30歲青壯年近2成血脂超標 國健署：30萬人將納入免費健檢

因應三高年輕化，國健署下修免費健檢至30歲，籲民眾善用資源及早預防。 圖：Gemini 生成／曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 三高年輕化趨勢日益明顯，根據最新調查，30至39歲青壯年族群中，已有近兩成出現高血脂問題。為及早攔截慢性病風險，免費健檢門檻已大幅放寬。國健署說明，成人預防保健服務適用年齡已由40歲下修至30歲，呼籲民眾善用資源掌握健康數值，透過提早預防有效降低未來醫療負擔。

依據113年十大死因統計，高血脂、高血壓、高血糖等三高慢性病占十大死因的50%。國健署指出，檢視2019至2023年國民營養健康調查數據，30歲以上國人的三高盛行率隨年齡增加而上升，而在30至39歲人口中，高血脂比例達18.7%、高血壓9.7%及高血糖2.5%。許多年輕族群自覺健康風險偏低，加上症狀不明顯，容易錯失早期介入契機，過去40歲才開始提供的成人預防保健服務，已不足以因應現代生活型態與慢性疾病年輕化的挑戰。

廣告 廣告

國民健康署署長沈靜芬表示，成人預防保健服務從114年1月1日起將年齡下修至30歲，希望國人從30歲開始，就把健康當作最重要的投資，提早預防，才能減少未來的醫療負擔。國健署進一步強調，成人預防保健服務不只是檢查，更是一套完整的健康促進策略，新制的推動讓更多年輕族群能及早接受檢查，建立健康意識，並透過專業醫療建議調整生活習慣。

統計至今(114)年11月，已有逾30萬名30至39歲民眾使用人生首次成人預防保健服務。醫療院所協助民眾透過早期風險辨識、健康行為介入及必要轉介，形塑「早期發現→飲食、運動調整或體重管理等介入→降低未來疾病負擔」的流程，避免篩檢僅停留於數據了解，並協助民眾採取具體改善策略，降低長期罹病風險。

關於檢查頻率與內容，國健署說明，目前依據年齡分級提供最適頻率，提供30至39歲民眾每5年一次、40至64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年一次篩檢。服務內容涵蓋健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、尿液檢查、衛教諮詢等，可有效針對國人常見的血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及身體質量指數等六項問題及早介入。為提升效益，114年起衛教諮詢部分更增加慢性疾病風險評估、腎病期別提示、提供每週運動150分鐘、健康餐盤均衡飲食等衛教資訊，以提升民眾健康識能。

沈靜芬署長表示：「成人預防保健服務不是有症狀才需要，而是預防三高的重要關鍵。」她提醒，定期檢查能讓民眾更了解自身狀況，及早發現潛在風險，並透過醫療與生活管理，維持最佳健康狀態。慢性病多半在早期缺乏症狀，定期檢查可協助民眾建立個人基線值並了解變化趨勢，有助及早發現異常並與醫療人員討論後續處置。國健署呼籲30歲以上民眾定期接受成人預防保健服務，並從日常生活著手預防，如規律運動及戒菸，啟動長期健康管理、降低三高風險。全國目前已有7千家醫療院所可提供成人預防保健服務，民眾可以上網查詢及預約，詳情請查詢國民健康署「健康九九 」成人預防保健880方案懶人包。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

新北林口菜園衝突7旬翁遭砍不治 犯嫌逃4小時落網

高雄7旬婦開車逆向衝撞 機車女騎士送醫不治