驚！F-16飛官G力昏迷急墜 空軍證實「由長機隨伴返場安降」

[Newtalk新聞] 隨著俄烏戰事持續升溫，歐洲各國正面臨是否繼續支持烏克蘭的重大抉擇。美國財政部長貝森特近日在福斯電視訪談中指出，普丁正在試探北約邊界，「可以肯定的是，美國不會派兵。但我們會賣武器給歐洲人。」此一表態在歐洲引發廣泛關注，因為此言論明顯忽略北約憲章第五共同防禦條款，也凸顯美國在軍事介入上的新底線。 白宮在川普簽署的 33 頁《國家安全戰略》中也提到，歐洲對戰爭抱有不切實際的期望，並警告若不進行政治與文化調整，可能面臨安全風險。《彭博社》報導，歐洲領導人對美國可能推動由俄羅斯主導的和平計畫深感憂慮，擔心此舉削弱對烏克蘭的支持，並衝擊跨大西洋盟友信心。 歐盟與北約承認現有反應機制過於緩慢，正積極推動成立混合戰中心與網路部隊。 圖：翻攝自 X 帳號 @Tymofiy Mylovanov 英國首相斯塔默、法國總統馬克宏與德國總理梅爾茨對此表示高度警覺。《明鏡周刊》報導，馬克宏在歐洲領導人電話會議中警告，美國可能「背叛」烏克蘭；梅爾茨則指控美國「玩弄權術」。一位西歐官員指出，美國若選擇降低介入或退出，歐洲將面臨是否獨自支援烏克蘭的抉擇。 英國歷史學家提摩西・加頓・艾許（Timo

新頭殼 ・ 1 天前 ・ 34