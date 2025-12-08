驚！Pocky巧克力棒有異味，日格力高公司回收600萬件。圖／自NHK畫面

日本知名零食生產商「江崎格力高」今（8）日宣佈，回收知名巧克力棒「Pocky」等系列共20項、共計600萬件產品，原因是「產品出現異味」。

據日本《NHK》報導，從今年10月起，有消費者陸續反映吃到巧克力棒系列產品時「吃到異味」。格力高公司進一步調查發現，原本一個用來儲藏生產巧克力產品原料可可豆的倉庫，因進行裝修，於是暫時將原材料搬到另一個倉庫，與香料儲存，但這導致可可豆與香料的味道混在一起而出現異味。

格力高公司表示，將自主回收共計約600件商品，這些商品全都與巧克力系列有關，且賞味期限到明年5-10月間的這批商品，可能都有使用「異味巧克力」，因此進行全面回收。主要回收商品包括：Pocky巧克力棒、Pocky巧克力棒〈極細〉、Pocky冬季限定巧克力棒、巨型Pocky、GABA減壓平衡巧克力及LIBERA 牛奶巧克力等共20項產品。

格力高強調，這批產品在食用上不會有安全問題，但考慮到公司以品質為上的原則，因此決定自主回收，並就相關事件致歉，承諾會改善倉儲規定及檢查程序。



