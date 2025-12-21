「驛馬心動」迎新年 人安冬至睦鄰包湯圓

人安基金會台中平安站於冬至前夕昨（20）日舉辦「睦鄰和樂社區 自做湯圓慶冬至」活動，邀請「童心公益玩皂趣」社團，60位小朋友與家長一同手作湯圓，在溫馨歡樂的氛圍中迎接冬至，也讓孩子們感受節慶的溫度與分享的喜悅。(見圖)

人安基金會表示，近年來兒童虐待案件頻傳，基金會創辦人曹慶先生希望社會共融和樂，並提倡快樂童年，因此發起「睦鄰送蛋糕」行動，希望透過為孩子送上生日蛋糕的溫暖舉動，將關愛化為具體行動。今年起，基金會陸續推出多元睦鄰活動，包括社區掃街、端午自包粽、中秋做月餅及冬至包湯圓，期盼促進鄰里情感連結，也讓更多民眾認識人安基金會「防飢、防寒、防病」的服務理念。

廣告 廣告

活動總共吸引22位小朋友及38多位家長參與，來自台中、彰化等地，透過臉書報名參加。民眾只需捐出20張發票即可報名，人安基金會提供湯圓製作所需材料，並由「童心公益玩皂趣」社團的志工媽媽們現場示範揉糯米糰、捏湯圓技巧；活動更加碼安排棉花糖DIY，大小朋友玩得不亦樂乎，現場笑聲不斷。

人安基金會台中平安站蔡站長表示，歲末將近，誠摯邀請社會大眾一同支持「驛馬心動 第36屆寒士吃飽30」尾牙活動，攜手為寒士朋友送上溫暖年禮與春節應急紅包，讓弱勢族群安心過好年，在新的一年種下善的福田。愛心專線：04-22230570，劃撥帳號：22542515(戶名：人安基金會，備註：寒士吃飽30)。