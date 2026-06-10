驟逝隔天鏡中驚見身影？傅子純「徘徊民視顯靈留1手勢」 梁佑南戴眼護具慟揭畫面

藝人梁佑南近期因黃斑部皺褶進行手術，今右眼仍配戴護具，依舊堅持現身傅子純的靈堂拈香致哀。（鏡新聞提供、民視提供）

本土劇男神傅子純7日在醫院因急性血癌驟逝，今（10日）傅子純的靈堂現場湧入大批圈內好友致哀。其中，資深女星梁佑南雖近期才因黃斑部皺褶開刀，右眼仍戴著護具，仍現身傅子純的靈堂前拈香。令人震撼的是，梁佑南受訪時透露，在傅子純過世隔天（8日），梁佑南在民視電視台大樓內，似乎感應到了傅子純的靈魂身影，溫馨又帶點玄幻的過程讓在場人士無不鼻酸。

傅子純頭七前現身民視顯靈？

在傅子純撒手人寰後的隔天、也就是8日下午，梁佑南前往民視電視台準備進棚工作。當梁佑南起身走進攝影棚時，竟然驚見傅子純的身影從身旁走過去。更不可思議的是，傅子純當時透過鏡子的反射，轉身對著梁佑南比出了一個「加油」的手勢。

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這場突如其來的奇遇，讓梁佑南當下情緒激動，立刻將事發經過告訴同在現場的男星江俊翰。江俊翰聽聞後隨即給了梁佑南一個溫暖的擁抱安撫。梁佑南強忍淚水哽咽道：「那時候我覺得，子純還想念大家，所以回去最熟悉的地方晃一晃。」

傅子純生前如何暖心照顧後輩？

除了令人動容的玄妙感應，梁佑南也細數了傅子純生前在演藝圈出了名的暖男事蹟。梁佑南透露，傅子純一直以來都是梁佑南女兒方琦心中的偶像。過去梁佑南曾帶著方琦去找傅子純合照，傅子純劈頭就用幽默的口吻開玩笑說：「妳女兒喜歡我？她眼睛有問題喔！」隨後雖然老實地站在一旁拍照，但手卻不知該往哪放，直到梁佑南主動把傅子純的手搭在方琦肩膀上，傅子純才又揶揄梁佑南：「怎麼有這樣的丈母娘？」逗趣互動讓梁佑南至今記憶猶新。

事實上，傅子純私下對梁佑南的兒女十分照顧，在方琦進入民視拍八點檔《黃金歲月》初期演技生澀，傅子純不僅大方鼓勵方琦「就放手演」，甚至在自己收工後仍留在現場陪方琦拍完。

此外，梁佑南過去因兒子功課好，一心希望兒子當數學老師，導致母子關係緊繃。念過數學系的傅子純得知後主動開導梁佑南，直言數學系非常辛苦，「兒子有想法就照他的意思去，心理學肯定比數學系有出路。」而當時梁佑南對自己被視為虎媽感到很受傷，傅子純更是溫暖抱著她說：「幹嘛在意虎媽這個詞？把小孩教好比較重要。」

梁佑南更感傷回憶，過去私下聚會時嫌棄自己身材胖，傅子純聽完立刻貼心安慰「姊，妳不胖！」接著便一把將梁佑南抱起，梁佑南感嘆：「我這輩子第一次被男生公主抱，居然就是傅子純。」

遺作《哈！真相大白了》早洩病容？

談及傅子純的驟逝，梁佑南坦言自己看了傅子純生前的最後一次錄影作品《哈！真相大白了》，當時就覺得電視上的傅子純精氣神狀態似乎不太理想。梁佑南藉由傅子純的憾事沉痛呼籲大眾，傅子純生前曾開玩笑說「人不接戲就沒元氣」，但大家時時刻刻都要珍惜自己，這起悲劇給所有朋友最大的警惕，就是一定要在乎身體發出來的任何微小訊號，「千萬麥擱鐵齒（不要鐵齒不就醫）。」

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