驟雨初歇！今水氣減少早晚偏涼 中南部空品「一片橘」

今（10）天東北季風減弱，水氣也逐漸減少，西半部晴到多雲，東半部雲量仍偏多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨。下午起北部地區雲量增多，也有零星降雨機率，外出請攜帶雨具備用。

氣溫方面，氣象署預報，今日東半部低溫約18至20度，高溫約24至25度，西半部雲量偏少，夜間至清晨易有輻射冷卻作用，低溫約16至18度，白天高溫會來到27至29度，西半部日夜溫差大，早出晚歸記得多加件衣物。

離島天氣：澎湖多雲時晴，20至22度，金門晴時多雲，16至23度，馬祖陰時多雲短暫雨，15至20度。

今晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通行車請注意安全；東半部及恆春半島沿海，有長浪發生機率，海邊活動請多加留意。

風力方面，今天恆春半島沿海以及澎湖、馬祖易有平均風6級以上、陣風8級以上強風發生，白天風力逐漸減弱之後，明（11）天會再增強，除上述地區之外，桃園至台南沿海，以及綠島、蘭嶼，也易有平均風6級以上、陣風8級以上強風發生。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

