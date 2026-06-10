驪歌高唱 台中大里立新國中家長送可樂罐頭塔為女兒打氣

驪歌高唱之際，台中大里立新國中廖姓同學今天畢業，媽媽精心打造「可樂塔」送給她當畢業禮物，讓同學都驚呼有創意。（圖由江和樹議員提供）

台中市議員江和樹今10日前往參加台中市大里區立新國中畢業典禮，家長除了送花、玩偶之外，還有家長很有創意送了1座「可樂塔」，作為畢業禮物，讓同學看到都驚呼，江和樹說，他看到也稱讚有創意，直說自己都被感動到了。以前畢業典禮常看到鮮花、玩偶、氣球，沒想到今天居然看到一座超有創意的「可樂罐頭塔」。

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江和樹表示，近日參加各校畢業典禮，看得出來現在的家長真的越來越有創意，也願意花心思陪伴孩子人生每一個重要時刻。

這名廖姓同學今天畢業，媽媽特別送了1座「可樂塔」，右邊紅紙開玩笑寫「祝超混姐終於畢業了」左邊則是寫者「薄薄欸家庭、自立自強，加油」為女兒打氣。媽媽表示，為了讓女兒留下難忘的回憶，特別廢物利用打造了這座「可樂塔」，可樂在畢典後也分送給同學，大家都很高興。