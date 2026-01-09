骨子裡DNA就是國民黨！藍前中常委姚江臨今逝世 享壽75歲

國民黨前中常委姚江臨今（9日）逝世享壽75歲。國民黨隨即發出聲明表示，姚江臨於今日清晨安詳辭世。姚江臨一生奉獻黨務，數十年如一日，始終站在第一線，為黨的發展與組織的團結付出心力。謹此致以最深切的哀悼與追思。

國民黨前中常委姚江臨今（9日）天逝世享壽75歲。（圖/資料照）

國民黨稱，姚江臨待人溫厚謙和，處事公正嚴謹，對後進悉心指導，對同志真誠以待，堪為典範。斯人已遠，精神長存，將永遠銘記姚江臨的熱忱與奉獻，並化為繼續前行的力量。

而國民黨青年部前主任陳克威也在臉書發文悼念姚江臨，他表示「有次陪姚董抽菸時，不經意的問了他一句，為何你這麼挺這個黨？既使這個黨一再讓你失望， 為何始終不離不棄？記得您吐了口菸～告訴我，或許骨子裡DNA就是國民黨」！

廣告 廣告

國民黨發出聲明，感謝姚江臨的貢獻。（圖/資料照）

陳克威指出，「我自己不是工會體系出身，但卻跟著一位生於草根、長於基層的勞工運動者學習什麼是政治參與，讓我知道原來處廟堂之高的國民黨高層，也有這樣一位永遠穿布鞋騎機車開常會的中常委，每次只要有公開致辭場合，就會看你不斷練習與修稿，雖然最後上台，您也是不照稿致辭，甚至嚴重的台灣國語讓台下也有聽沒有懂，但您特殊的人格魅力與肢體動作，還是能擄獲全場的掌聲」。

陳克威最後感性表示，「辛苦了，走完人生這條路，不得不給您奇幻的人生熱烈的喝采，知道您喜歡熱鬧、喜歡大家注意到您，就麻煩大家、長官親朋好友們，一起懷念並熱鬧地陪國民黨最機車的中常委下台一鞠躬」。

延伸閱讀

為鄭習會暖身？傳國共論壇1/27重啟 王金平相信可緩解兩岸情勢

川普透露馬查多下週訪白宮 稱若收到諾貝爾和平獎是「莫大榮譽」

不爽女友分手！陸男砍死她哥傳「屍體照」示威 法院重判死刑