骨感美女BMI剩13竟還在打瘦瘦針？專業醫轟同業「無良」：這不是減肥是玩命

[Newtalk新聞] 網路流傳極端減肥案例引發醫界震驚，一名女性在BMI僅18.6時仍施打瘦瘦針，最終體重失控跌至BMI 13卻無法停手。新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼說明，此情況極度懷疑為飲食障礙，而非減肥成功。蔡明劼指出，醫師若持續開藥給過輕患者已嚴重違反醫德，呼籲大眾正視心理健康。





蔡明劼表示，最近在網路上看到一個案例，心裡其實很沈重。蔡明劼說明，一位女性在 BMI 已偏低（18.6） 的狀態下開始使用瘦瘦針，短短數週內一路下降到 BMI 15.6，甚至目前 BMI 13，仍持續施打。蔡明劼指出，該名女性自己也清楚描述了長期的進食限制、嘔吐、對體重與食物的強烈焦慮，以及「「明知道不對，卻停不下來」」的內在拉扯。蔡明劼進一步強調，以醫療角度來看，這個案例極高度懷疑是飲食障礙（Eating Disorder），這不是「「減肥成功」」，而是一個正在惡化的疾病歷程。

廣告 廣告





針對這個極端個案，蔡明劼說明三件事：





第一，請患者務必就診身心科。蔡明劼指出，飲食障礙不是意志力問題，也不是靠控制食慾就能解決的事，它是一種牽涉到大腦、情緒、自我認同與身體感受的精神疾病。蔡明劼進一步強調，瘦瘦針無法治療飲食障礙，它只會讓你更容易不吃、吃更少、陷得更深，疾病不會消失，而是被包裝成一種「「好像合理、好像被醫療支持」」的行為，結果只會更難回頭。





第二，蔡明劼指出，必須嚴厲譴責仍持續開立瘦瘦針的醫師。蔡明劼表示，在 BMI 已遠低於正常、明確存在進食障礙風險的情況下，繼續提供減重藥物，這是對病人傷害，而非治療。蔡明劼進一步強調，這不只是專業判斷失誤，而是違反醫德的行為，醫師的責任是在該停的時候說「「不」」，而不是迎合病態的需求。





第三，蔡明劼說明，不希望這樣的案例讓瘦瘦針蒙受不該承擔的罵名。蔡明劼表示，瘦瘦針本來是一個很好的工具，它可以幫助肥胖患者改善代謝、穩定血糖、降低心血管風險。蔡明劼指出，工具本身沒有對錯，真正的問題往往出在使用工具的人，和是否在錯誤的對象、錯誤的情境下使用。





蔡明劼表示，如果民眾正被「「一定要更瘦」」的聲音折磨，請記住人的價值不該由體重、BMI 或數字來決定。蔡明劼指出，真正需要被治療的可能不是身體的脂肪，而是早已疲憊不堪的心，也希望每一個人都能被真正的醫療接住，而不是被推向更深的深淵。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

男持雙刀在急診室咆哮護理師 嘉院判3月徒刑

鴻海、故宮都成客戶！嘉義釀酒廠二代用寶島特有水果 打造台味梅酒 前進澳洲市場