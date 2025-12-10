骨牌式連撞! 婦人搭手扶梯"往後摔" 波及後方7人"撞一團"

生活中心／綜合報導

台北捷運亞東醫院站今天（10日）上午發生一起手扶梯跌倒意外，一名婦人疑似沒站穩，失去重心往後摔，連帶後方7人撞成一團，還好有好心民眾按下緊急停機鈕，才沒釀成更大意外。

電扶梯上擠成一團，危險一幕發生在台北捷運亞東醫院站週三早上10點多，不少長者趕著到醫院掛號看病，一名穿著螢光色外套的婦人，搭電扶梯從月台層要往大廳，疑似沒有踩穩踏階，整個人重心不穩往後摔，而且就像是骨牌效應，咚咚咚咚咚，後面7位長者，共8人撞在一起，現場一度混亂，還好最後一位黑裙女撐住大家。捷運站其他旅客：「這很難避免欸因為太瞬間，有時候大家也都在滑手機，也不會注意到，可能這個手扶梯，速度要稍微慢一點，要不然速度太快的話，就會來不及（踩），像我母親，只要看到這種速度（電扶梯）的話，她不敢上去的，她覺得她來不及（踩上去），尤其到最後的時候，醫院（站別）應該要慢一點。」

骨牌式連撞！婦人搭手扶梯「重心不穩往後摔」 波及後方七人撞一團

台北捷運亞東醫院站多長者，上下手扶梯建議「扶著扶手」。（圖／民視新聞）還好現場有熱心旅客趕緊按下緊急停機鈕，站長也馬上來處理，疑似是膠鞋卡住，初步檢查，有旅客腿部受傷，站務人員也請來救護車，將旅客送醫。捷運電扶梯也都有時刻提醒，要注意，兩側也都有警示符號，使用電扶梯務必緊握扶手、站穩踏階、留意自身安全，如果遇到跌倒、受傷等緊急狀況，可以先按壓緊急停機鈕，尤其亞東醫院這一站，長者比較多，更要特別留意。

北捷手扶梯入口都有貼注意告示，提醒旅客要注意。（圖／民視新聞）捷運站其他旅客：「這邊電扶梯都人很多，自己如果有站好，（前方倒下來）應該還撐得住，搭手扶梯手要稍微扶著，來這一站的人，可能年紀都比較大，如果年紀比較大，扶手就稍微扶一下。」記者林莉：「其實不管是哪裡的電扶梯，當你踏出第一步，一定就要對準框框內，而且『腳步要踩得穩』，避免電扶梯距離一長，危險指數又增加。」沒踩穩可能一個恍神就容易跌倒，或是穿長裙、洞洞鞋，以及鞋帶過長，都可能會被捲進去，攜帶大型行李建議搭電梯，避免行李體積過大連人帶物一起摔，沒比較快之餘還更危險。

原文出處：骨牌式連撞！婦人搭生ㄏㄧ生ㄏㄧㄛˊ「重心不穩往後摔」 波及後方七人撞一團

